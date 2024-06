Giữa ồn ào chuyện hôn nhân, Xoài Non làm cô dâu trong MV mới của Lou Hoàng

HHT - Sau khi vướng phải nhiều tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm, Xoài Non vừa tái xuất trong MV mới nhất của Lou Hoàng - "Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay".

Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay cũng là dự án được Lou Hoàng ra mắt trước khi chính thức “chinh chiến” tại chương trình Anh Trai "Say Hi”. Trong lần tái xuất này, Lou Hoàng tiếp tục sánh vai bên Xoài Non. Trước đó, cả hai từng hợp tác trong bản hit Bắt Cóc Con Tim ra mắt vào năm 2022.

Sự xuất hiện của Xoài Non trong MV thu hút sự chú ý khi gần đây, cô liên tục vướng tin đồn không hay xoay quanh chuyện hôn nhân. Trong MV lần này, Xoài Non là nữ chính của một câu chuyện tình buồn. Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay là thước phim trải dài từ thời niên thiếu với mối tình “gà bông" cho đến ngày trọng đại. Nhưng khi Xoài Non khoác lên mình chiếc váy cô dâu xinh đẹp, Lou Hoàng chỉ có thể tiếc nuối, ngắm nhìn từ xa...

Lần này, cứ ngỡ cả hai sẽ có một cái kết có hậu nhưng Lou Hoàng lại có thêm một lần “thất tình" vì Xoài Non. Cách kể chuyện của MV đan xen hai mốc thời gian khác nhau giữa quá khứ và hiện tại. Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay khắc họa quá trình trưởng thành cũng là quá trình đánh mất nhau của cả hai.

Bên cạnh đó, những thước phim chứa đựng khoảnh khắc, hình ảnh đầy hoài niệm của thời học sinh cũng là món quà mà Lou Hoàng muốn dành tặng khán giả trẻ khi chọn thời điểm ra mắt vào mùa tốt nghiệp ra trường.

Cứ ngỡ đây sẽ là một Bản ballad buồn nhưng Lou Hoàng đã lấy chất liệu Pop R&B vốn là thế mạnh của mình để làm cảm hứng. Cách hát và phần hòa âm phối khí cũng được xử lý hiệu quả, từ đó tạo nên ca khúc với giai điệu “bắt tai" và có phần “suy".