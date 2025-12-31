Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam lên sóng, "fan bạn gái" của Thái Lê Minh Hiếu tăng vọt

HHTO - Trong tập 1 của phim tương tác Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam, Thái Lê Minh Hiếu nhanh chóng "chiếm spotlight" với loạt khoảnh khắc đời thường đầy cuốn hút, khiến không ít khán giả nữ "rung rinh".

Tối 29/12, dự án Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam chính thức ra mắt, đánh dấu lần đầu tiên mô hình phim tương tác cùng thần tượng được giới thiệu đến khán giả Việt. Dự án quy tụ 5 gương mặt bước ra từ Tân Binh Toàn Năng gồm Hồ Đông Quan, Cường Bạch, Thái Lê Minh Hiếu, Lâm Anh và Phúc Nguyên.

Trong 3 ngày 2 đêm, các tân binh cùng sinh hoạt trong một không gian chung, tạm rời xa sân khấu, phòng tập để trở về với những khoảnh khắc đời thường: ăn uống, trò chuyện và cả việc đối diện với những mâu thuẫn nhỏ thường ngày.

Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam mang đến cảm giác gần gũi và chân thật với người xem. Ảnh: BTC.

Điểm khác biệt lớn nhất của chương trình nằm ở định dạng nội dung tương tác. Trong đó, khán giả sẽ nhập vai một nhân vật đặc biệt trong nhà chung, trực tiếp đưa ra các lựa chọn và quyết định, từ đó tác động đến mạch cảm xúc cũng như diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Mỗi quyết định mở ra một nhánh nội dung khác nhau, khiến người xem có cảm giác mình đang thật sự được trò chuyện cùng các nghệ sĩ chứ không chỉ dõi theo họ qua màn hình.

Ngay khi tập 1 lên sóng, Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các Bé Năng nhờ format mới lạ cùng loạt khoảnh khắc lần đầu được "mở khóa" từ các tân binh. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận sức hút đến từ dàn trai đẹp Gen Z, đặc biệt là Thái Lê Minh Hiếu.

Nếu trong Tân Binh Toàn Năng, Minh Hiếu gây ấn tượng với hình ảnh một tân binh có "hệ điều hành" hài hước, thường xuyên "tiểu phẩm" để trêu ghẹo đồng đội thì sang dự án lần này, sự nhập tâm và nghiêm túc của anh lại tạo nên một sức hút rất khác.

Những khoảnh khắc của tân binh 2K2 khiến nhiều fan nữ "rung rinh" bởi giao diện chuẩn "bạn trai nhà bên". Nguồn: BTC

Những khung cảnh sinh hoạt đời thường như nấu ăn, thư giãn ở bể bơi hay chơi với thú cưng của nam tân binh trong tập đầu tiên nhanh chóng viral trên mạng xã hội, kéo theo lượng "fan bạn gái" tăng lên rõ rệt.

Đáng chú ý, phân cảnh xích mích với Phúc Nguyên cũng nhận về nhiều lời khen nhờ cách thể hiện nhập tâm và mang màu sắc rất "điện ảnh". Theo chia sẻ từ các tân binh, mọi khoảnh khắc xuất hiện trong chương trình đều xuất phát từ thói quen và câu chuyện có thật, giúp khán giả cảm nhận rõ sự gần gũi và chân thành của từng người.