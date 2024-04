GREY D lần đầu kết hợp cùng Linh Ngọc Đàm, tặng fan bản tình ca mới cực "suy"

HHT - GREY D liên tục “nhá hàng” cho ca khúc "nhạt-fine" với phần hình ảnh được thực hiện tại Nhật Bản. "nhạt-fine" được nam ca sĩ úp mở như phần 2 của bản hit "đưa em về nhàa" nhưng độ “suy” sẽ cao hơn.

Ngày 7/4, GREY D đã khởi hành sang Nhật Bản tham dự triển lãm “Tiffany Wonder”. GREY D cũng là nam nghệ sĩ Việt Nam duy nhất xuất hiện trong sự kiện đặc biệt diễn ra vào ngày 10 - 11/4 tại Tokyo.

Tại sự kiện lần này, GREY D sẽ có cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ, fashionista nổi tiếng khu vực châu Á. Song song với hành trình đến Nhật Bản, GREY D còn chuẩn bị phát hành sản phẩm mới mang tên nhạt-fine vào ngày 8/4.

Trên mạng xã hội, GREY D liên tục “nhá hàng” cho sản phẩm nhạt-fine với phần hình ảnh được thực hiện tại Nhật Bản. nhạt-fine được nam ca sĩ úp mở như phần 2 của bản hit đưa em về nhàa nhưng độ “suy” sẽ còn cao hơn.

Teaser Audio của ca khúc phảng phất sự nhẹ nhàng, nuối tiếc về một tình yêu từng tồn tại nhiều ký ức đẹp. Đoạn teaser dài 20 giây cũng thu hút sự chú ý từ fan khi có sự xuất hiện của nữ chính xinh đẹp - streamer Linh Ngọc Đàm.

Teaser MV nhạt-fine mở màn bằng lời giới thiệu cực “suy” về ca khúc mới của GREY D: “All it takes is one song to bring back a thousand memories” (tạm dịch: Chỉ cần một bài hát là đủ để gợi lại hàng ngàn ký ức). Đứng trong khung cảnh quen thuộc, GREY D đeo chiếc tai nghe. Ký ức tình yêu cùng Linh Ngọc Đàm được tua ngược, chiếm lấy tâm trí của anh chàng. GREY D tâm sự đây là một bài hát sẽ mang những ký ức tưởng đã "nhạt-fine" quay về, đưa người nghe một lần nữa trở lại nơi chốn xưa cùng người cũ.