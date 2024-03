Gu thời trang đối nghịch của Hyeri - Han So Hee: Người giản đơn, người nổi loạn

HHT - Trong khi, bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol là Hyeri sở hữu phong cách thời trang năng động, đơn giản thì “tình mới” Han So Hee hút hơn 17 triệu fan với style phá cách, nổi loạn.

Showbiz Hàn những ngày này sục sôi vì ồn ào tình ái của bộ ba diễn viên đình đám Ryu Jun Yeol, Han So Hee và Hyeri. Bên cạnh những diễn biến căng thẳng của drama "tam giác tình yêu", netizen cũng bàn tán nhiều về sắc vóc, gu thời trang của hai mỹ nhân xứ Kim chi.

Hyeri - bạn gái cũ Ryu Jun Yeol

Hyeri là thành viên của nhóm nhạc Girl's Day vào năm 2010. Cô gặt hái được nhiều thành công với vai trò là idol, sau đó lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Cô tạo được dấu ấn mạnh mẽ khi thủ vai Duk Sun trong "bom tấn truyền hình" Reply 1988. Bộ phim không chỉ đem đến sự nổi tiếng vượt bậc mà còn se duyên cho Hyeri với Ryu Jun Yeol. Cặp đôi có chuyện tình kéo dài 7 năm, công bố chia tay vào cuối năm 2023.

Hyeri sở hữu thân hình mảnh mai, cao 1m66. Nữ diễn viên "ghi điểm" với phong cách thời trang đời thường trẻ trung, năng động, thu hút 8,3 triệu người theo dõi. Cô ưa chuộng các thiết kế đơn giản, mang đến cảm giác "bạn gái nhà bên".

Han So Hee - bạn gái hiện tại của Ryu Jun Yeol

Nữ chính trong lùm xùm tình ái hot nhất những ngày này là Han So Hee. Cô nàng "mất điểm" với lối cư xử bất nhất, xoay khán giả như chong chóng trong vụ ồn ào. Ngày 15/3, nữ diễn viên phủ nhận tin đồn hẹn hò, sau đó bị bóc ra loạt bằng chứng khó chối cãi. Cô đáp trả bằng một đoạn nội dung sử dụng nhiều từ ngữ nóng nảy. Đến sáng 16/3, cô đăng tâm thư dài thừa nhận chuyện hẹn hò và xin lỗi về hành động "thô lỗ", "bốc đồng" khiến khán giả không khỏi thất vọng.

Han So Hee hiện là ngôi sao trẻ triển vọng của làng giải trí Hàn Quốc. Cô góp mặt trong loạt dự án phim đình đám: My Name, Nevertheless, Thế Giới Hôn Nhân, Sinh Vật Gyeongseong...

Nữ diễn viên 9X sở hữu nét cá tính, yêu kiều riêng biệt. Cô là nàng thơ, đại sứ của nhiều thương hiệu xa xỉ như Dior, Balenciaga, Boucheron, L'Oréal, Fila...

Han So Hee hút 17,8 triệu người theo dõi trên Instagram nhờ thần thái, gu thẩm mỹ cực nghệ. Chất "nghệ" của nữ diễn viên toát ra từ phong thái bất cần, phá cách trong cách chụp hình, style đời thường.