Hà Nội có thể mưa kéo dài đến hôm nào sau đợt nắng nóng, giảm nhiệt ra sao?

HHTO - Mưa đã xuất hiện ở nhiều nơi tại miền Bắc sau những ngày nắng nóng oi bức. Ở Hà Nội, dự báo mưa kéo dài đến hôm nào và nhiệt độ có giảm nhiều không?

Tóm tắt nhanh: · Miền Bắc đã xuất hiện mưa trở lại sau đợt nắng nóng gay gắt. · Hà Nội dự báo có mưa rải rác kéo dài khoảng 5 ngày, đến khoảng 21/5. · Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội giảm đáng kể. · Người dân nên tìm nơi trú ngay nếu đang ở ngoài mà thấy có dông.

Đợt nắng nóng ở miền Bắc đã kết thúc, nhiều nơi đã có mưa. Dù không có gió mùa Đông Bắc nhưng trời mưa khiến thời tiết dịu hẳn. Chiều nay, 17/5, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chỉ khoảng 33oC, rất khác biệt so với vài hôm trước.

Mưa diễn ra trên diện rộng ở miền Bắc, nhưng tất nhiên không phải toàn miền mưa đồng thời, mà là mưa rải rác, gián đoạn, với mức độ khác nhau.

Hà Nội có thể mưa kéo dài đến khoảng ngày 21/5

Tại Hà Nội cũng sẽ là kiểu có nơi mưa, có nơi không; nơi mưa to, nơi mưa nhỏ. Dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài khoảng 5 ngày, tức là từ hôm nay đến khoảng 21/5. Trong thời gian đó, ở Hà Nội vẫn có nhiều lúc tạnh ráo nhưng mưa không hết hoàn toàn.

Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc trong khoảng sáng đến trưa mai, 18/5 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong đợt mưa này, ở Hà Nội chủ yếu có mưa nhỏ, có nơi mưa vừa, thường mỗi lần mưa sẽ không lâu. Dông cũng có thể xảy ra, nên người dân nếu ở bên ngoài mà thấy có dông gió mạnh thì nên tìm chỗ trú ngay, tránh cây to hoặc những kết cấu dễ rơi, đổ.

Nhiệt độ ở Hà Nội giảm ra sao trong đợt mưa?

Đợt mưa khiến nhiệt độ Hà Nội duy trì ở dưới mức nắng nóng. Một số người vẫn có thể thấy hơi nóng vào buổi trưa, chiều, vì bây giờ đang là mùa Hè. Nhưng trong khoảng 2 ngày tới, nhiệt độ cảm nhận vào các buổi chiều ở Hà Nội dự báo sẽ khoảng 35 - 37oC, là đỡ hơn nhiều so với mức 43 - 44oC vài hôm trước.