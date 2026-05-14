Nắng nóng có ảnh hưởng đến CCCD gắn chip không? Những trường hợp cần lưu ý

HHTO - Hà Nội đã bước vào một đợt nắng nóng, có thể có thời điểm nắng nóng gay gắt. Vậy nhiệt độ cao trong ngày có thể khiến CCCD gắn chip bị ảnh hưởng, giảm khả năng đọc chip hay không? Người dùng nên lưu ý gì để tránh làm hỏng CCCD?

Tóm tắt nhanh: · CCCD gắn chip chịu được nhiệt độ môi trường thông thường, ngay cả khi nắng nóng. · Nhiệt độ trên khoảng 50 - 70°C có thể bắt đầu gây ảnh hưởng. · Nguy cơ cao nằm ở môi trường kín, tích nhiệt như ô tô, cốp xe dưới nắng (chi tiết bên dưới). · Nên tránh để CCCD ở nơi nóng lâu, ẩm.

Nắng nóng đã trở lại ở nhiều tỉnh thành. Tại Hà Nội, đợt nắng nóng cũng bắt đầu từ ngày 13/5, dự báo kéo dài khoảng 4 ngày và sắp tới có thể còn nhiều ngày nắng nóng nữa.

Trong thời tiết mùa Hè thế này, không ít người đặt câu hỏi rằng liệu Căn cước công dân (CCCD) gắn chip - loại giấy tờ thường được mỗi người mang theo hằng ngày - có bị ảnh hưởng khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao không.

Câu hỏi này là dễ hiểu vì người dân ra ngoài một lúc là thấy nóng rát, yên xe máy để ngoài trời một lúc mà chạm vào là nóng “bỏng tay” rồi.

Câu trả lời là trong điều kiện bình thường, CCCD gắn chip và một số loại thẻ gắn chip khác (như thẻ ngân hàng) khá bền, tuy nhiên vẫn có giới hạn chịu nhiệt nhất định.

CCCD gắn chip là loại thẻ bền. Ảnh: VTV.vn.

CCCD gắn chip là thẻ nhựa nhiều lớp, bền, bên trong tích hợp vi mạch và ăng-ten. Đây là loại giấy tờ tùy thân chính thức của công dân Việt Nam, được sử dụng trong nhiều giao dịch và thủ tục.

Theo một số trang web về kỹ thuật như Seritag (công ty chuyên cung cấp các sản phẩm công nghệ chất lượng cao của Anh) hay DCNFC (nhà sản xuất và cung cấp giải pháp chuyên biệt của Trung Quốc về công nghệ), thì thẻ CCCD gắn chip và một số loại thẻ tương tự thường hoạt động ổn định trong khoảng nhiệt độ môi trường thông thường, vẫn hoạt động được trong môi trường lên tới 50oC, thậm chí cao hơn, nhưng trong thời gian ngắn và tùy loại thẻ.

Nắng nóng bình thường ngoài trời thì nhìn chung không ảnh hưởng đến CCCD gắn chip. Ảnh minh họa: Nguyễn Đức/ TPO.

Tuy nhiên, cũng theo những trang trên và cả trang web của công ty CI Solutions của Mỹ, chuyên về in thẻ, tích hợp công nghệ…, thì khi nhiệt độ môi trường vượt ngưỡng 50 - 70oC (tùy loại thẻ), cả phần nhựa và chip của các thẻ gắn chip đều có thể bị ảnh hưởng. Từ đó, tín hiệu có thể kém đi, ảnh hưởng đến việc máy móc đọc thông tin trong thẻ, thậm chí gây hư hỏng vật lý cho thẻ.

Điều này có nghĩa là, trong bối cảnh nắng nóng ở Việt Nam, nhiệt độ không khí ngoài trời thường không làm hỏng thẻ; nhưng trong các môi trường kín và có nhiệt độ tăng rất cao như bên trong cốp xe để dưới nắng gắt, hoặc bên trong ô tô đỗ lâu dưới nắng, nhất là sát cửa kính, thì CCCD gắn chip có thể bị ảnh hưởng về mặt vật lý hoặc giảm khả năng đọc chip.

Nếu ô tô đỗ ngoài trời một lúc lâu khi nắng nóng thì nhiệt độ bên trong có thể vượt 70oC. Ảnh minh họa: Automoblog.

Để giữ CCCD gắn chip không bị ảnh hưởng, người dùng nên tránh để CCCD trong môi trường nhiệt cao kéo dài như xe đóng kín dưới nắng; tránh để gần thiết bị tỏa nhiệt mạnh (bếp, nơi thoát nhiệt của máy móc…); tránh áp xuống những bề mặt nóng. Ngoài ra, tránh làm ướt hoặc để ở những nơi rất ẩm hoặc đè vật nặng lên thẻ.