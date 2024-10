Hà Nội mưa lạnh trong ngày thứ Hai đầu tuần, thêm cơn bão dự báo vào biển Đông

HHT - Dự báo ngày thứ Hai đầu tuần, Hà Nội có mưa rào, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất chỉ 19 độ C, trời se lạnh. Đáng chú ý, một cơn bão có tên quốc tế là Kong-rey đang hoạt động ở vùng biển ngoài xa phía Đông đảo Lu Dông (Philippines), bão có khả năng tiệm cận vào khu vực Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ đang trải qua đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm rõ rệt, xuất hiện mưa rào. Tại Hà Nội, ngày 28/10 trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Do ảnh hưởng của bão số 6 Trami, từ đêm 27 hết đêm 28/10, ở khu vực từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngày và đêm 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết bão Trà Mi (bão số 6) đã suy yếu và dịch chuyển chậm ra phía Đông. Bão có khả năng suy yếu trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Dự báo về tình hình thời tiết sắp tới, ông Tuấn cho hay một cơn bão có tên quốc tế là Kong-rey đang hoạt động ở vùng biển ngoài xa phía Đông đảo Lu Dông (Philippines), cách bờ khoảng 1.000 km.

Theo ông Tuấn, cường độ bão Kong-rey tiếp tục mạnh thêm và dự báo di chuyển về phía Tây. Không loại trừ khả năng cơn bão này sẽ tiệm cận vào khu vực Biển Đông. Cơ quan khí tượng thủy văn đang theo dõi sát sao diễn biến của cơn bão này để đưa ra các dự báo.