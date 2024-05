Hà Nội: Trường Tiểu học CLC Tràng An tưng bừng Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

HHT - Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục các bạn học sinh truyền thống yêu nước của dân tộc, nêu cao tinh thần anh dũng quật cường, từ đó có ý thức rèn luyện trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.

70 năm trước, suốt 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, những chiến sĩ cảm tử quân, bộ đội cụ Hồ đã cùng với nhân dân Việt Nam làm nên một chiến thắng vĩ đại: Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Chào mừng 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mở màn cho Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” của trường Tiểu học CLC Tràng An là màn nghệ thuật sân khấu kết hợp với phim tư liệu có chủ đề “Tự hào truyền thống vẻ vang” do các bạn đội viên Liên đội Tiểu học Tràng An biểu diễn.

Màn văn nghệ tiếp nối 3 phần được đầu tư kỹ lưỡng đã phần nào giúp các em học sinh nhìn lại mốc son chói lọi trong lịch sử kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta.

Các bạn nhỏ Tiểu học Tràng An tiếp tục được tham gia màn giao lưu trả lời câu hỏi với nội dung xoay quanh Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Các bạn nhỏ vô cùng hào hứng và sôi nổi xung phong trả lời, thể hiện sự hiểu biết của bản thân về sự kiện đặc biệt của đất nước.

Kết thúc chương trình là hoạt động vinh danh các bạn nhỏ đã có thành tích tốt trong phong trào học tập. Các thầy cô và các bạn học sinh Tiểu học Tràng An đã vinh dự được đồng chí Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm tặng danh hiệu Người tốt, Việc tốt năm 2023.