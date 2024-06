Hà Tĩnh: Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong chiến dịch Hành quân xanh

HHT - Trong đợt này, toàn tỉnh đã thành lập 73 đội hình tình nguyện với hơn 805 lượt đoàn viên thanh niên ra quân tham gia các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ra quân vệ sinh môi trường, làm sạch biển, xây dựng đường giao thông nông thôn…

Phát huy trách nhiệm và quyết tâm cao trong hỗ trợ dự án trọng điểm quốc gia - đường dây 500kV mạch 3 qua Hà Tĩnh về đích đảm bảo tiến độ đề ra, tuổi trẻ lực lượng vũ trang toàn tỉnh đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền tại các địa phương, đơn vị trực tiếp đến tận từng hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường hoặc đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa di dời kịp thời để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tham gia hỗ trợ ngày công giúp di dời nhà cửa, tài sản, phát quang cây cối để tiến hành giải tỏa hành lang tuyến; luôn sẵn sàng lực lượng hỗ trợ khi cần thiết.

Ngoài ra, trong dịp Hè 2024, Ban Thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cấp bộ Đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức và tập huấn các kỹ năng về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích tại 13/13 huyện, thị, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh cho hơn 1.300 thanh thiếu nhi.

Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” được triển khai nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện "của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội; vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ; xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh...