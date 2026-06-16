Hai năm học - Một portfolio sẵn sàng cho nghề nghiệp

Thay vì chờ đến khi tốt nghiệp, sinh viên Arena Multimedia xây dựng hồ sơ năng lực (portfolio) qua dự án thực tế ngay từ học kỳ đầu. Mỗi đồ án là bệ phóng giúp rèn nghề và mở rộng cơ hội việc làm trong ngành sáng tạo.

Arena Multimedia - hai năm học, một portfolio sẵn sàng cho nghề nghiệp toàn cầu

Yêu cầu thực tế từ thị trường lao động

Sự bùng nổ của các lĩnh vực như UI/UX, đồ họa, game art hay hoạt hình 3D đang mở ra cơ hội lớn cho người trẻ, song cũng đi kèm tiêu chuẩn tuyển dụng khắt khe hơn. Hiện nay, portfolio đã trở thành yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp đánh giá toàn diện từ tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành đến khả năng giải quyết bài toán thực tế của ứng viên.

Chương trình đào tạo tại Arena Multimedia được thiết kế nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp sáng tạo. Theo lộ trình học tập, sinh viên thực hiện các sản phẩm cá nhân để hoàn thiện hồ sơ năng lực trong quá trình đào tạo. Các đặc điểm của chương trình đào tạo:

● Nội dung bám sát nhu cầu thực tế của ngành

● Lộ trình học theo từng cấp độ

● Phát triển portfolio xuyên suốt quá trình học

● Cập nhật công cụ và kỹ thuật mới nhất

● OnlineVarsity – Học mọi lúc, mọi nơi

Bên cạnh việc làm chủ các nguyên lý thiết kế, sinh viên còn được tiếp cận những công cụ sáng tạo hiện đại, bao gồm các giải pháp ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang được sử dụng trong ngành thiết kế và truyền thông số.

Học kỳ 1: Thiết kế đồ họa truyền thông

Trong học kỳ đầu tiên, sinh viên thực hiện đồ án xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp. Dự án yêu cầu sự kết hợp các kiến thức về nhiếp ảnh, xử lý hình ảnh, typography, dàn trang và truyền thông thương hiệu. Kết quả đạt được là các sản phẩm thực tế như logo, bao bì và ấn phẩm quảng cáo được thực hiện theo quy chuẩn chuyên nghiệp.

Đồ án xây dựng bộ nhận diện thương hiệu do sinh viên Arena Multimedia thực hiện

Không chỉ thiết kế sản phẩm, sinh viên còn trình bày ý tưởng và bảo vệ đồ án trước hội đồng đánh giá. Đây là cơ hội để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, phản biện và làm quen với quy trình báo cáo dự án thường gặp trong doanh nghiệp.

Sinh viên bảo vệ đồ án xây dựng bộ nhận diện thương hiệu ngay từ học kỳ đầu tiên

Học kỳ 2: Thiết kế web tương tác và Digital marketing

Sau khi hoàn thành nền tảng đồ họa, sinh viên tiếp cận lĩnh vực thiết kế web tương tác và digital marketing thông qua các công cụ như Figma, HTML/CSS và JavaScript. Việc thực hành quy trình UI/UX, xây dựng wireframe và prototype giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Những dự án này minh chứng cho tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng kỹ thuật của người học trong hồ sơ năng lực.

Học kỳ 3: Sản xuất phim kỹ thuật số và Thiết kế game

Học kỳ 3 mở ra không gian sáng tạo chuyên sâu với hai mảng lớn: làm phim kỹ thuật số và thiết kế game. Sinh viên được trải nghiệm quy trình làm phim toàn diện từ biên kịch, bấm máy đến hậu kỳ, làm motion graphics bằng Premiere và After Effects.

Đồng thời, sinh viên ứng dụng phần mềm Blender và Unity để phát triển các ý tưởng thiết kế game. Giai đoạn này giúp người học củng cố kỹ năng xây dựng nội dung và tư duy sản xuất trong môi trường kỹ thuật số.

Học kỳ 4: Sản xuất hoạt hình 3D

Tại học kỳ cuối, sinh viên tập trung thực hiện dự án phim hoạt hình 3D. Quy trình sản xuất bao gồm các công đoạn từ phác thảo nhân vật, dựng hình, ánh sáng đến diễn hoạt, sử dụng các phần mềm tiêu chuẩn như Maya, Blender, Arnold và Nuke. Sản phẩm tốt nghiệp là minh chứng cho năng lực chuyên môn và hoàn tất hồ sơ năng lực để sẵn sàng bứt phá cho công việc thực tế.

Các sản phẩm được thực hiện trong 4 học kỳ học tập của sinh viên Arena Multimedia tại CUSC

Portfolio giúp sinh viên tiến gần hơn đến doanh nghiệp

Chia sẻ về vai trò của portfolio, anh Nguyễn Huỳnh Chí Trung – Giám đốc Vạn Kim Long Media (cựu sinh viên Arena Multimedia tại CUSC) – nhấn mạnh, doanh nghiệp hiện nay đặc biệt chú trọng sản phẩm thực tế của ứng viên.

Theo anh, nhà tuyển dụng không chỉ tìm người biết dùng phần mềm mà cần người có khả năng hiện thực hóa ý tưởng. Thông qua portfolio, doanh nghiệp sẽ đánh giá được lộ trình phát triển năng lực, tư duy giải quyết vấn đề và sự đầu tư của ứng viên cho từng dự án.

Chia sẻ của anh Nguyễn Huỳnh Chí Trung, đại diện doanh nghiệp Vạn Kim Long Media

Sau hai năm đào tạo, sinh viên nhận bằng nghề quốc tế ADIM và sở hữu hồ sơ năng lực đa dạng trong các lĩnh vực thiết kế thương hiệu, web, game và hoạt hình 3D. Trong bối cảnh công nghệ và AI đang thay đổi ngành sáng tạo, những sản phẩm thực tế này đóng vai trò quan trọng trong việc chứng minh năng lực chuyên môn của người học. Mỗi đồ án hoàn thành là một cột mốc trưởng thành, giúp các bạn trẻ tự tin chinh phục nhà tuyển dụng ngay khi tốt nghiệp.

Tìm hiểu thêm về chương trình Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế – Arena Multimedia tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC), số 01 Lý Tự Trọng, P. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Thông tin chi tiết: arena.cusc.vn