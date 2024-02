Hải Tú tâm sự "quá khứ không thể thay đổi", Sơn Tùng bất ngờ nhắn nhủ: Cần cố gắng

HHT - Sau dòng trạng thái của Hải Tú và động thái "tuyệt tình" với Sơn Tùng M-TP trên các trang mạng xã hội cũng như phản ứng mới đây của nam ca sĩ, dân mạng càng tin chắc cặp đôi đang quảng bá dự án mới chứ chẳng có chuyện "đường ai nấy đi".

Tối 15/2, không chỉ unfollow Sơn Tùng M-TP, Hải Tú còn đăng trên facebook dòng trạng thái: “No one can change the past...” (Không ai có thể thay đổi quá khứ). Việc Hải Tú không còn theo dõi chủ tịch công ty khiến nhiều người đồn đoán cả hai đã rạn nứt sau khoảng thời gian vướng tin đồn sống chung.

Bên cạnh những đồn đoán rạn nứt tình cảm, một số ý kiến cho rằng hành động này của Hải Tú chỉ nhằm mục đích quảng bá cho MV mới của Sơn Tùng M-TP. Minh chứng là vào tháng 3 năm ngoái, trong một đêm nhạc ở Hà Nội, màn hình LED trên sân khấu biểu diễn của Sơn Tùng đã hiển thị dòng nội dung:

"Chúng ta không thể quay trở lại quá khứ. Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra với chúng ta. Nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai. Bằng cách làm đúng điều trong hiện tại".

Mới đây, phía Sơn Tùng cũng chia sẻ lên trang cá nhân: "... But someone gotta try" (...Nhưng ai đó cần phải cố gắng). Nhiều khán giả tinh ý nhận ra, hai dòng trạng thái lạ của Sơn Tùng và Hải Tú khi ghép lại sẽ tạo nên một câu hoàn chỉnh: Không ai có thể thay đổi quá khứ - Nhưng ai đó cần phải cố gắng.

Lần đầu xuất hiện trước công chúng trong vai trò "nghệ sĩ độc quyền" của M-TP Entertainment, Hải Tú đã ngay lập tức "gây bão" bởi vẻ đẹp đậm chất điện ảnh. Nữ diễn viên xuất hiện cùng Sơn Tùng trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại và nhận về nhiều phản hồi tích cực. Tuy nhiên, "hào quang nữ chính" chỉ lóe lên chốt lát, phần còn lại của câu chuyện thì ai cũng đã rõ. Liệu lần này Hải Tú sẽ có cú comeback ngoạn mục hay không? Hãy cùng chờ xem!