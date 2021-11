Hải Tú - từ thị phi tưởng nhấn chìm sự nghiệp đến cô gái đặc biệt của Sơn Tùng M-TP

HHT - Dù "ở ẩn" một thời gian dài nhưng suốt một năm trở lại đây, cái tên Hải Tú vẫn chưa bao giờ hết "hot" trên mạng xã hội.

Gần 10 tháng "mất tích" vì vướng thị phi

Đầu năm 2021, tin đồn mối tình 8 năm của Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm rạn nứt nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đặc biệt hơn, nguyên nhân khiến cho cả hai “đường ai nấy đi" được đồn đoán là có liên quan đến diễn viên trẻ Hải Tú.

Lập tức, cô nàng Gen Z rơi vào tâm bão chỉ trích khi đa số netizen quy kết rằng Hải Tú chính là nhân vật "trà xanh" đã chen ngang mối quan hệ giữa Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm. Ngay sau đó, hàng loạt group anti-fan được thành lập. Từ một diễn viên, người mẫu triển vọng, mọi nỗ lực debut của Hải Tú chính thức "lạc trôi". Suốt một năm trở lại đây, nữ chính MV Chúng ta của hiện tại hoàn toàn biến mất trên mạng xã hội.

Xuất hiện trở lại trong sự kiện kỷ niệm của công ty quản lý

Giữa lúc mọi ồn ào tưởng chừng đã qua đi thì từ khóa "Hải Tú" lại bất ngờ nóng trở lại. Tối ngày 9/11, cô nàng chính thức comeback với hình ảnh mừng kỷ niệm 5 năm công ty M-TP Entertainment thành lập. Bức ảnh được Kay Trần đăng tải, có sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP, Hải Tú cùng toàn bộ nhân viên M-TP Entertainment.

Sự trở lại này đã ngầm phủ nhận tin đồn nữ người mẫu đã rời công ty và đang ở Hàn Quốc. Hơn thế nữa, tài khoản Instagram cá nhân của cô nàng cũng bất ngờ thu về hơn 1.000 người theo dõi chỉ trong 48 tiếng đồng hồ, tức ngày 10/11 và 11/11, trái ngược với sự unfollow liên tục trước đó.

Hàng loạt động thái "gây bão" ngày sinh nhật

Đúng 0 giờ sáng nay (12/11), "gà cưng" của M-TP Entertainment tung loạt ảnh "xinh xỉu" đánh dấu sự trở lại V-Biz. Trên Instagram cá nhân, Hải Tú chia sẻ: "Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn yêu thương và ủng hộ cho Tú cùng đại gia đình M-TP Entertainment. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà Tú bước sang tuổi 24. Thực sự vào lúc này Tú cũng không biết nói gì cả. Sẽ mãi mãi như ngày hôm qua, chỉ có tình yêu thương là nhiều hơn mỗi ngày nhé những tâm hồn xinh tươi ngoài kia".

Chỉ sau vài tiếng đăng tải, bộ ảnh đã nhận được 60.000 lượt thả tim từ người hâm mộ. Bên cạnh đó, nhiều bình luận đã không ngớt lời khen ngợi visual của cô nàng: "Mừng chị trở lại. Xinh quá chị yêu ơi". Có thể nói, Hải Tú đã phần nào có lại được thiện cảm từ cộng đồng mạng, vượt qua những thị phi liên quan đến người thứ ba tưởng chừng nhấn chìm cả sự nghiệp nghệ thuật trước đó.

Chưa dừng lại ở đó, giữa đêm 12/11, Sơn Tùng khiến netizen "ngơ ngác và bật ngửa" khi đích thân đăng ảnh Hải Tú lên Instagram cá nhân để chúc mừng sinh nhật. Cụ thể, "sếp" Tùng đã dành những lời động viên tích cực đến "nàng thơ" của mình: "Happy birthday to Hải Tú from M-TP Talent...! Today is yours. Just enjoy it and keep it up!" (tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật Hải Tú đến từ M-TP Talent. Ngày hôm nay là của em. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này và cố gắng nhiều hơn nữa!).

Hành động này của Sơn Tùng khiến người hôm mộ không khỏi "phát sốt". Ngay lập tức, bài viết nhận về "bão" bình luận cùng lượt tương tác "khủng". Đáng chú ý hơn, trong số hơn 1000 bài đăng trên Instagram, ngoài mẹ ruột của Sơn Tùng, Hải Tú là cô gái duy nhất được nam nghệ sĩ đăng tải hình ảnh công khai. Trước đó, giọng ca gốc Thái Bình chỉ đăng ảnh cá nhân, gia đình và công việc, chưa có cô gái nào được xuất hiện riêng như thế. Thậm chí, "bạn gái tin đồn" Thiều Bảo Trâm mặc dù ở bên suốt 8 năm cũng chưa từng có "ngoại lệ" này.