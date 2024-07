Sao K-Pop "cameo" trong phim Hollywood: BTS, BLACKPINK khuấy đảo Despicable Me

HHT - Sự xuất hiện của các bài hát K-Pop trong loạt phim "bom tấn" Hollywood không chỉ làm hài lòng người hâm mộ mà còn chứng minh sự phổ biến của làn sóng Hallyu. Mới nhất, BTS và BLACKPINK đã có màn "cameo" bất ngờ trong "Despicable Me 4" làm fan phấn khích.

Fast & Furious (2009)

Một trong những lần đầu tiên giai điệu của nhạc K-Pop xuất hiện trong phim Hollywood phải kể đến là bom tấn Fast & Furious phát hành năm 2009. Bài hát Rising Sun của nhóm nhạc đình đám TVXQ đã vang lên trong phân cảnh giới thiệu về nhân vật Brian O'Conner do Paul Walker thủ vai.

Penguins of Madagascar (2014)

Bản hit để đời của Wonder Girls - Nobody với phong cách Dance Pop hoài cổ và sở hữu năng lượng sôi động đã được đưa vào những phân đoạn vui vẻ, nghịch ngợm của biệt đội chim cánh cụt. Các thành viên khi đó đều bất ngờ và vui mừng. Đặc biệt là Yeeun, cô là một fan của Penguins of Madagascar.

Trolls World Tour (2020)

Là phần hậu truyện có nội dung tiếp nối với phần phim Trolls (2016), Trolls World Tour với chuyến lưu diễn của những chú quỷ lùn tinh nghịch đã gặt hái được những thành công nhất định. Red Velvet đã được "chọn mặt gửi vàng" khi không chỉ có ca khúc Zimzalabim và Russian Roulette được phát trong bộ phim mà các thành viên còn tham gia lồng tiếng trong phiên bản tiếng Hàn.

Hotel Transylvania: Transformania (2022)

Được phát hành vào năm 2022, bộ phim hoạt hình Hotel Transylvania: Transformania (Khách sạn huyền bí: Ma cà rồng biến hình) đã thu hút nhiều sự chú ý đặc biệt là từ các fan của BLACKPINK khi sử dụng bản hit How You Like That vào phần trailer giới thiệu của phim.

Eternals (2021)

Trong bộ phim siêu anh hùng Eternals của Marvel, ca khúc kết hợp của Jimin và V (BTS) - Friends đã được sử dụng trong một cảnh quan trọng, tăng thêm phần cảm xúc và kết nối giữa các nhân vật trong phim.

Despicable Me 4 (2024)

Despicable Me 4 (Kẻ Cắp Mặt Trăng 4) là bộ phim đang làm mưa làm gió trên màn ảnh rộng toàn cầu thời gian gần đây. Bên cạnh nội dung đáng yêu, Kẻ trộm Mặt Trăng 4 còn biết cách thu hút thêm nhiều khán giả thông qua việc lồng nhạc của 2 nhóm nhạc hàng đầu K-Pop là BTS và BLACKPINK vào phim.

Cụ thể, BOOMBAYAH của BLACKPINK đã vang lên ở cảnh Minions quậy tưng bừng trên xe bus. Trong khi siêu hit Dynamite - BTS xuất hiện ở cảnh Lucy Wilde làm tóc cho vị khách đầu tiên. Nếu để ý kỹ, khán giả có thể nhận ra cô bé hàng xóm nhà Gru - Poppy là ARMY chính hiệu. Cô bé dùng ốp điện thoại có biểu tượng của BTS và trong căn cứ bí mật cũng có gắn poster Butter.

Bên cạnh đó, BTS còn hợp tác cùng Despicable Me 4 cho ra mắt bộ sưu tập Funko Pop - các vật phẩm phiên bản giới hạn với hình ảnh 7 thành viên BTS hóa thân thành Minions​.

Trên đây chỉ là một phần nhỏ trong những lần K-Pop xuất hiện trong loạt phim của Hollywood, ngoài ra còn có thể nhắc đến Not Today (BTS) trong Sing 2 (2021), As If It's Your Last (BLACKPINK) trong Justice League (2017), Hangover (PSY và Snoop Dogg) trong Black Panther...

Sự xuất hiện của các bài hát K-Pop trong các bộ phim Hollywood - nơi bắt nguồn của ngành công nghiệp điện ảnh không chỉ là một chiến lược thông minh để thu hút khán giả, mà còn là minh chứng cho sự phát triển và tầm ảnh hưởng của âm nhạc K-Pop trên toàn cầu.