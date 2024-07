Dàn nữ sinh tại Olympia 24: Có người khiến chủ nhân cầu truyền hình "lao đao"

HHT - Một lần nữa, thành công của các nữ sinh tại chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 khẳng định "con nhà người ta" vừa xinh vừa giỏi, tài sắc vẹn toàn là có thật!

Đỗ Thị Phương Thảo (trường THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh)

Là thí sinh đầu tiên giành vòng nguyệt quế Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 với 274 điểm, Đỗ Thị Phương Thảo bộc lộ sự sắc bén trước những câu hỏi "khó nhằn".

Tại vòng thi Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 1, sau phần Khởi động không mấy thuận lợi với 45 điểm, thấp nhất trong cả 4 thí sinh, Phương Thảo nhanh chóng vươn lên dẫn đầu khi liên tục ghi điểm tại vòng thi Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích. Sau khi hoàn thành phần thi cuối cùng với 235 điểm, nữ sinh tiếp tục giành thêm điểm từ lượt thi của 3 thí sinh còn lại.

Dừng chân tại cuộc thi Tháng với giải Nhì chung cuộc, Phương Thảo vẫn khiến cả 3 nam sinh còn lại phải dè chừng. Cụ thể, nữ sinh là người duy nhất trả lời đúng tại phần thi Tăng tốc chỉ 0,48 giây sau khi MC Khánh Vy đọc xong câu hỏi.

Lê Trà My (trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội)

Xuất hiện tại cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 2, Lê Trà My khiến trường quay S14 nhiều lần hồi hộp khi có màn "rượt đuổi" điểm số gây cấn với Nguyễn Quốc Nhật Minh (một trong bốn thí sinh tranh tài tại Chung kết năm).

Trong vòng Khởi động cá nhân, Trà My là người có số điểm cao nhất, 50 điểm. Nhật Minh bám sát phía sau với 40 điểm. Đến phần thi Tăng tốc, Trà My vẫn dẫn đầu với 230 điểm, tiếp sau là Nhật Minh 160 điểm. Cả hai tiếp tục giành quyền trả lời các câu hỏi của thí sinh khác, san bằng điểm liên tục và phải bước vào phần thi phụ. Với sự tự tin cùng quyết đoán, Trà My đã trả lời đúng ngay từ câu hỏi phụ đầu tiên và chính thức giành vòng nguyệt quế Tuần.

Dừng chân tại vòng thi Tháng, Trà My vẫn được các nhà leo núi khác, trong đó có Nhật Minh đánh giá là một đối thủ "đáng gờm" trong chặng đường chinh phục Olympia bởi tốc độ, sự tự tin và kiến thức Lịch sử, Địa lí "khủng".

Nguyễn Hà Vân Khanh (trường THCS-THPT Việt Úc, Hà Nội)

Giàng vòng nguyệt quế tại cuộc thi Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 3, Nguyễn Hà Vân Khanh (trường THCS-THPT Việt Úc, Hà Nội) nhận được nhiều lời khen ngợi bởi ngoại hình đáng yêu khác hẳn với phong thái thi đấu mạnh mẽ, tốc độ.

Ngay từ phần Khởi động, Vân Khanh đã khiến cả trường quay xôn xao xứng danh là "nữ hoàng nhấn chuông" bởi tốc độ nhấn chuông trả lời câu hỏi siêu nhanh của mình và nhận được tổng điểm 25. Đến phần thi Vượt chướng ngại vật, với đáp án "Excel", Vân Khanh giành ngay 75 điểm, xuất sắc dẫn đầu đoàn leo núi. Ở phần thi Tăng tốc, Vân Khanh tiếp tục dẫn đầu vị trí dẫn đầu với 215 điểm, bỏ khá xa về điểm số với 3 thí sinh còn lại.

Gặp kha khá thử thách tại phần thi Về đích khi không thể ghi được điểm nào, Vân Khanh vẫn là chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần 3 khi giành quyền trả lời câu hỏi của 1 thí sinh còn lại.

Dù phải dừng chân tại cuộc thi Tháng 2 - Quý 3, thành tích của Vân Khanh trước khi đến với Olympia cũng rực rỡ không kém. Nữ sinh từng giành giải Học sinh giỏi cấp Cụm môn Vật lí; Quán quân Olympia cấp trường và đồng thời là phiên dịch viên cho các cuộc họp của thầy cô giáo nước ngoài.