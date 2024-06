Han So Hee tiết chế trang phục sau khi lộ hình xăm gây tranh cãi tại show Dior

HHT - Han So Hee tiếp tục là cái tên gây tranh cãi khi để lộ hình xăm lớn, khắc nội dung được cho có ảnh hưởng tiêu cực tới nhà mốt Dior với tư cách là Đại sứ thương hiệu.

Cuối tháng 5 vừa qua, Han So Hee xuất hiện tại sự kiện Dior Riviera 2024 với vai trò là Đại sứ thương hiệu. Nữ diễn viên được đầu tư trang phục đẹp mắt, có giá trị gần 6000 đôla (khoảng hơn 120 triệu đồng). Nữ chính My Name kết hợp khéo léo cùng mẫu túi mini Riviera có giá 5.500 đôla (khoảng 130 triệu đồng).

Đáng chú ý, mẫu thiết kế áo cổ yếm làm lộ ra hình xăm lớn mạng sườn khiến Han So Hee nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trên các diễn đàn mạng xã hội xứ Hàn, cư dân mạng để lại nhiều bình luận từ không tán thành cho tới chỉ trích nữ diễn viên 9X. Các ý kiến cho rằng hình xăm khiến tổng thể diện mạo của Han So Hee trông "mất điểm". Với tư cách là Đại sứ thương hiệu, hình xăm của nữ diễn viên được cho là xung đột với tinh thần cổ điển, sang trọng của nhà mốt.

Trong bài đăng sau sự kiện pop-up store tại Hàn Quốc, "nàng tiểu tam" Thế Giới Hôn Nhân tiếp tục có động thái gây tranh cãi. Cô đăng tải hình ảnh cận cảnh chiếc túi Dior Medium Book Tote với dòng chữ customize riêng JUNK, có nghĩa là rác, đồ bỏ đi. Trong khi một số người hâm mộ cho biết JUNK là nghệ danh họa sĩ của cô, nhiều ý kiến đánh giá đây là hành động "khó chấp nhận". Việc Han So Hee khắc một từ ngữ có nội dung tiêu cực lên thiết kế mang tính biểu tượng của Dior được cho là khiến giá trị thương hiệu bị suy giảm.

Mới đây nhất, Han So Hee tham gia sự kiện ra mắt BST Dior Cruise 2025 tại Scotland. Nữ diễn viên cho thấy một diện mạo thanh lịch, sang trọng. Cô nhận về nhiều phản hồi tích cực hơn khi diện trang phục tông màu đen đến từ BST Thu Đông 2024 của nhà mốt, kết hợp cùng mẫu túi Lady Dior Mini giá 8000 đôla (hơn 200 triệu đồng).

Han So Hee là sao nữ thị phi nhất nhì màn ảnh xứ Hàn năm 2024. Cô vướng ồn ào tình ái tay ba cùng Ryu Jun Yeol, mất điểm với các phát ngôn bất nhất. Scandal khiến danh tiếng của cô xuống dốc nghiêm trọng. Nữ chính My Name bị hủy nhiều hợp đồng quảng cáo, mất nửa triệu fan trên Instagram cá nhân.