"Cuộc chiến nhan sắc" giữa Han So Hee và YoonA tại LHP Cannes, ai thắng thế?

HHT - Sau thảm đỏ sự kiện ban ngày, Han So Hee tiếp tục "đụng độ" YoonA tại tiệc tối thuộc khuôn khổ LHP Cannes 2024. Lần nay, hai mỹ nhân xứ Hàn lựa chọn hai phong cách khác biệt, đối lập.

Yoona và Han So Hee có màn "chào sân" ấn tượng tại Cannes 2024. Hai ngôi sao xứ Hàn trở thành nhân vật xu hướng, ghi nhận lượt tìm kiếm gia tăng đột biến trên Google toàn thế giới.

Trong ngày, hai mỹ nhân xứ Hàn tiếp tục chiêu đãi tạo hình đẹp mắt dự tiệc Kering Women In Motion Awards thuộc khuôn khổ LHP Cannes lần thứ 77.

Khác với hình ảnh dịu dàng tại thảm đỏ, Han So Hee trong tiệc tối diện trang phục phá cách, cá tính hơn. Nữ đại sứ Boucheron diện đầm hai dây đính kết của thương hiệu Cucculelli Shaheen. Mỹ nhân 9X để tóc xõa kết hợp mẫu dây chuyền cách điệu to bản bắt mắt. Đáng chú ý, Han So Hee đánh bay tin đồn bị "ghẻ lạnh" nhờ loạt hình chính diện, rõ nét trên chuyên trang Getty Images.

Yoona xứng danh "tình đầu quốc dân" trong tiệc tối Women In Motion. Thiết kế cúp ngực, ôm sát màu trắng tôn lên vóc dáng săn chắc của nữ idol ở tuổi ngoài 30. Lối makeup nhẹ nhàng cùng trang sức cách điệu đến từ BST lấy cảm hứng từ hoa sen của QEELIN tỏa sáng cùng nữ đại sứ thương hiệu.