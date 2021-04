Hành khách ném đồng xu vào động cơ máy bay để cầu may mắn, khiến cả chuyến bay bị hoãn

HHT - Chỉ vì mê muội tin rằng ném đồng xu thì sẽ may mắn, nên hành khách này ném nhiều đồng xu vào động cơ máy bay. May mắn đâu chưa thấy, chỉ biết là rất nhiều hành khách cảm thấy xui xẻo vì cả chuyến bay bị hủy.

Nhiều người tin rằng ném đồng xu vào các bồn phun nước hoặc một số “giếng ước” thì sẽ khiến mình gặp may mắn. Chuyện đó chẳng ai chứng minh được, nhưng dù sao, ai tin thì cứ làm theo. Nhưng một bồn phun nước thì rất khác với động cơ của một chiếc máy bay để chuyên chở nhiều con người.

Tuy nhiên, dường như có những người không phân biệt được sự khác nhau này, chẳng hạn như một hành khách ở Duy Phường (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc).

Nam hành khách này có họ là Wang (Vương). Mới đây, khi chuẩn bị bay từ Duy Phường tới Hải Khẩu (tỉnh Hải Nam) trên chuyến bay GX8814 của hãng Beibu Gulf Airlines, anh này quyết định ném một nắm đồng xu vào động cơ máy bay để mình có một chuyến bay may mắn.

Theo thông báo do hãng hàng không đưa ra, thì phi hành đoàn nhận được tin về những “vật thể lạ” trong động cơ khi đội ngũ nhân viên kiểm tra thấy có vài đồng xu nằm trên mặt đất, vào lúc họ xem xét lại một lần trước khi máy bay cất cánh.

Khi bị nhân viên của hãng tra hỏi, Wang thừa nhận rằng anh muốn tự tay tạo ra may mắn cho mình nên đã ném 6 đồng xu bọc giấy đỏ vào động cơ máy bay. Đội ngũ kiểm tra đã tìm được đủ cả 6 đồng xu, nhưng vì lý do an toàn, hãng hàng không quyết định hủy chuyến bay, khiến 148 hành khách buộc phải đợi đến hôm sau mới được bay.

Và điều khác hẳn với may mắn mà Wang mong muốn chính là anh ta bị cảnh sát tạm giữ vì hành động gây mất an toàn cho người khác.

Đây không phải là lần đầu tiên có người ném các đồng xu vào động cơ máy bay ở Trung Quốc. Năm ngoái, một hành khách mê tín 28 tuổi cũng đã ném nhiều đồng xu vào động cơ máy bay cho “may mắn”. Anh ta đã bị phạt phải bồi thường 120.000 tệ (khoảng hơn 400 triệu đồng) cho hãng hàng không Lucky Air.

Hy vọng các hành khách khác đã học được bài học của mình, rằng khi cầu mong một chuyến bay tốt đẹp, có lẽ chỉ nên dùng lời nói thôi chứ đừng nên dùng các đồng xu.

Thục Hân