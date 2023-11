Hari Won tung ca khúc mới, hợp tác cùng producer từng tạo hit cho Wanna One, Ailee

HHT - Hari Won vừa ra mắt ca khúc mới toanh có tên "I Want to Talk Today" cho chương trình truyền hình Hàn Quốc "Travel: Playlist".

I Want to Talk Today mang giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu giản đơn. Ca từ thể hiện mong muốn được đi du lịch cùng người mình thích và tỏ tình với người đó. Với chất giọng ngọt ngào, Hari Won truyền tải được tinh thần tích cực, không khí tươi mới cũng như niềm hân hoan, hạnh phúc khi yêu của I Want to Talk Today.

Ca khúc lần này của Hari Won được sản xuất bởi nhà sản xuất kiêm nhà soạn nhạc đại diện hãng M.O.T. Park Jeong Wook, người đã tạo nên những ca khúc hit cho nhiều ca sĩ như: Kim Ho Jung, Wanna One, Ailee, DK (December)...

I Want to Talk Today là bản nhạc thứ tư của chương trình giải trí âm nhạc của đài SBS Music Travel: Playlist (hay còn gọi là Travel: Play). Ca khúc được phát hành sau I Will Refuse của Kyung Seo; Night, Sea của Choi Yu Ri và My Sea của Casey. Tham gia Travel: Play, Hari Won luôn là thành viên nổi bật của chương trình này. Vì cô luôn là chỗ dựa cho cả dàn cast trong lần biểu diễn đường phố đầu tiên ở Việt Nam. Bà xã Trấn Thành luôn quan tâm, chăm sóc những thành viên còn lại: Kim Ji Min, Kassy, Choi Yu Ri và Kyung Seo.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng gửi lời ủng hộ cho các hoạt động của Hari Won tại Hàn Quốc. Cách đây ít ngày, cô cũng thông báo mình sẽ tham gia một chương trình mới có sự tham gia của Tony Ahn - thành viên của nhóm nhạc huyền thoại H.O.T. Hari Won chia sẻ trên Facebook: "Lại là chương trình mới nữa. Dạo này đi Hàn Quốc suốt vì đi quay chương trình bên Hàn Quốc. Mọi người nhớ đón xem nha! Qua Hàn Quốc phải xem. Quay chung với tiền bối quá lớn! Thành viên nhóm H.O.T".

Trước đó, Hari Won từng biểu diễn bản hit Anh cứ đi đi trên sân khấu được dàn dựng dưới dạng Busking show của Travel: Play. Cách đây không lâu, Hari Won tham gia Asia Model Festival 2023 (Lễ hội người mẫu châu Á) tại Gwangmyeong Hàn Quốc. Trong chương trình, cô giữ vị trí giám khảo, chấm điểm cho các người mẫu châu Á. Sau đó, cô được vinh danh tại hạng mục Vietnam Model Star Award.