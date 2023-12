Hari Won và Trấn Thành làm gì ở đám cưới Diễm My 9X mà bị nghi đang giận nhau?

HHT - Trên trang cá nhân, Hari Won khoe ảnh ngọt ngào với Trấn Thành trong đám cưới của Diễm My 9X thì cũng ở tiệc cưới này, khán giả lại soi ra một khoảnh khắc lạ lùng của cặp đôi như thể hai người đang giận nhau.

Sau khi cùng chồng tham dự hôn lễ của Diễm My 9X, Hari Won đã có chia sẻ rất xúc động trên trang cá nhân. Cô đăng ảnh ngọt ngào bên Trấn Thành và vợ chồng Diễm My 9X, kèm theo tâm sự rằng khi xem lại khoảnh khắc cô dâu chú rể nói lời thề nguyện trên sân khấu, Hari Won lại rơi nước mắt lần nữa.

Hari Won thừa nhận cô khóc nhiều khi chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này và cảm ơn Diễm My đã mời vợ chồng mình tới một đám cưới đầy cảm xúc. Hari Won tiết lộ cô không làm việc nhiều với Diễm My 9X, cũng không thân thiết tới mức đi ăn, đi cà phê riêng nhưng lại rất thương quý Diễm My.

Nhưng trái ngược với những bức ảnh tình cảm mà Hari Won đăng tải, mạng xã hội lại chia sẻ một video ghi lại cảnh hai vợ chồng khá lạnh lùng với nhau trong bàn tiệc. Hari Won mải mê xem điện thoại, Trấn Thành ngồi bên có ý muốn trò chuyện với vợ nhưng cô không đáp lại. Thế nên Trấn Thành cũng im lặng hướng mắt lên sân khấu, trong khi Hari Won lộ rõ biểu cảm không được vui vẻ.

Khi xem đoạn video này, một vài khán giả đoán rằng hai vợ chồng đang giận dỗi gì đó. Tuy vậy, đa số ý kiến cho rằng do âm thanh trong hội trường quá ồn ào nên Hari Won không biết Trấn Thành đang nói chuyện với mình mà thôi. Nhưng chắc hẳn là đến cuối đám cưới, Hari Won cùng Trấn Thành đã làm lành nên vui vẻ chụp ảnh cùng cô dâu chú rể, thậm chí Hari Won còn tựa vào vai Trấn Thành rất ngọt ngào.