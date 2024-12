Hậu trường tập 7 "When The Phone Rings": Baek - Hong "skinship sát rạt" bất kể địa điểm

HHT - Còn chưa "hoàn hồn" từ nụ hôn từ tập 7 "When The Phone Rings" thì nhà đài đã lại tung hậu trường khiến dân tình tiếp tục "ngây ngất". Đặc biệt là khi Yoo Yeon Seok - Chae Soo Bin "dính" nhau không rời xuyên suốt quá trình quay phim.

Chỉ khoảng 4 phút hơn nhưng hậu trường tập 7 When The Phone Rings đã đủ làm fan phim "đổ đứ đừ" bởi những giây phút "mát mát" lẫn tình tứ ngập tràn của cặp Baek - Hong.

Hậu trường cho thấy cảnh Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) đang nằm trên giường bệnh thì lại nhận được điện thoại và tin nhắn đe dọa từ kẻ bắt cóc. Điều này khiến cô vô cùng hoảng sợ và phải hốt hoảng chạy đi khóa chặt cửa lại. Mới phút trước Chae Soo Bin còn vui vẻ cười nói, trao đổi kịch bản với đạo diễn thì giây sau, cô đã nhập vai "thần sầu" gây bất ngờ cho khán giả.

Sau khi lấy tâm lý, nữ diễn viên ngay tức khắc cho thấy biểu cảm run sợ, hoảng loạn và thở dốc khi nghe thấy tiếng đập cửa liên tục. Màn nhập vai của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen vì tác phong nghiêm túc và kỹ năng diễn xuất chỉn chu.

Khi dợt câu thoại gọi bác sĩ, Yeon Seok cũng vô tình gọi bác sĩ bằng cụm từ mà giáo sư Ahn Jeong Won (vai diễn của Yeon Soek trong Hospital Playlist) thường gọi cấp dưới. Không chỉ vậy, phụ đề còn chêm vào "Chúng tôi cứ "ngửi" thấy mùi bác sĩ từ anh ấy, chắc là Khoa Ngoại Tổng hợp hoặc Nhi khoa".

Đoạn thoại Sa Eon ở bên chăm sóc và hỏi han sức khỏe của Hee Joo lên phim tình tứ bao nhiêu, thì hậu trường lại "tẻn tẻn" bấy nhiêu. Chẳng là khi dợt thoại, Yeon Seok bất ngờ hỏi "How are you?" thì Soo Bin cũng phụ họa đáp "I'm fine, thank you, and you?" khiến dân tình cười ngất.

Điểm nổi bật của tập 7 phải kể đến sự thăng hạng vượt bậc trong tuyến tình cảm của cặp đôi Baek - Hong. Bởi thế, hậu trường cũng đương nhiên "chìm sâu" trong bầu không khí nồng nàn. Không khó để nhận thấy các khoảnh khắc "skinship sát rạt" của hai người cùng size gap (chênh lệch chiều cao, vóc dáng) đẹp như tranh vẽ.

Các fan phim vẫn đang "tiếc hùi hụi" vì cảnh được mong đợi nhất là hậu trường cảnh hôn lại bị nhà đài "ém nhẹm". Dù vậy, những phân cảnh khác xuyên suốt tập 7 cũng đã khiến các "Chuông con" phấn khích trước "tình ý" giữa Yoo Yeon Seok - Chae Soo Bin.

Tối nay, When The Phone Rings sẽ lên sóng. Sau nụ hôn "khuấy đảo" vào tối hôm qua, tập 8 được kỳ vọng sẽ ban phát "cẩu lương" sau khi cặp đôi Baek - Hong thừa nhận tình cảm dành cho nhau.