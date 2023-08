Hé lộ những hình ảnh hiếm hoi của bộ anime được nhà Ghibli giấu kỹ

HHT - Mới đây, Studio Ghibli đã phát hành tập tranh nhỏ tiết lộ một số hình ảnh của "How Do You Live?" (Bạn sống như thế nào?) - bộ phim gây tò mò bởi sự kín tiếng và phương pháp truyền thông "độc lạ".

Vừa qua, Ghibli đã phát hành tập tranh nhỏ in một số cảnh phim trong How Do You Live? (Bạn sống như thế nào?) - đứa con tinh thần cuối cùng của “phù thủy linh hồn” Hayao Miyazaki. Trước đó, đây được cho là bộ anime gây tò mò nhất năm với chiến lược quảng bá “độc lạ”: Không teaser, không hình ảnh giới thiệu hay mở các hoạt động giao lưu với người hâm mộ như những tác phẩm trước đây. Chính vì thế, song hành với tên tuổi của Ghibli hay Hayao Miyazaki, thì sự lặng lẽ và kín tiếng này cũng tạo nên một sức hút đặc biệt khiến khán giả đổ dồn sự chú ý vào How Do You Live?.

Qua những hình ảnh hiếm hoi được tiết lộ, có thể thấy bộ phim vẫn sẽ trung thành với nét vẽ tay đặc trưng làm nên tên tuổi của Studio Ghibli. Hình ảnh tươi sáng, được chăm chút tỉ mỉ, lấy thiên nhiên làm chủ đề xuyên suốt bộ phim.

How Do You Live? lấy bối cảnh trong Thế Chiến thứ II, phim kể về cậu bé Mahito Maki 12 tuổi cùng gia đình chuyển đến sống ở một vùng quê. Mahito bất ngờ phát hiện một tòa tháp bị bỏ hoang và bắt đầu cuộc hành trình khám phá của mình với một con diệc xám biết nói.

Lấy cảm hứng từ tựa đề cuốn sách ra mắt năm 1938 của nhà văn Yoshino Genzaburo, song nội dung phim dự kiến mang đậm chất Hayao Miyazaki khi ông đích thân lên kịch bản và đạo diễn.

Dù có màn ra mắt “kín tiếng” nhất trong lịch sử nhà Ghibli, nhưng bộ phim vẫn nhanh chóng trở thành tác phẩm thống trị doanh thu phòng vé tại Nhật. Trên nền tảng IMDb, điểm trung bình của How Do You Live? (2023) hiện đang ở mức 7.5/10 với hơn 600 lượt bình chọn. Phim được đánh giá cao bởi phần hình ảnh đẹp choáng ngợp và nội dung ẩn chứa thông điệp sâu sắc.

How Do You Live? ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 14/7/2023. Phim dự kiến công chiếu ở Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 6/10 tới và ra rạp Bắc Mỹ vào cuối năm nay với tựa đề tiếng Anh là The Boy and the Heron (Cậu bé và chim diệc).