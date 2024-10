Hé lộ về "The Last of Us" mùa 2: Mùa phim của nỗi đau và sự trưởng thành

HHT - Sau thành công vang dội ở mùa một, vừa qua nhà phát hành đã chính thức tung đoạn giới thiệu đầu tiên cho "The Last of Us" mùa 2, hé lộ những cảnh hành động nghẹt thở lẫn dự báo về những mất mát, đau thương sẽ xảy đến trong phần phim mới.

Lấy bối cảnh 20 năm sau đại dịch zombie, The Last of Us kể về một thế giới hậu tận thế hoang tàn, khắc nghiệt. Nhân vật chính của câu chuyện là Joel (Pedro Pascal), người đã mất con gái trong đợt bùng phát đầu tiên của dịch bệnh. 20 năm sau, Joel đồng ý hộ tống Ellie (Bella Ramsey), cô bé mang trong mình kháng thể có khả năng dùng để điều chế vắc-xin, đến địa điểm hẹn trước an toàn.

Sau cái kết nghiệt ngã, đánh mạnh vào niềm tin và nhân tính ở mùa một, mùa hai của phim dự kiến vẫn tiếp tục câu chuyện về Joel và Ellie, nhưng sẽ tập trung nhiều hơn vào Ellie khi cô bé phải đối mặt với hậu quả của các quyết định từ mùa phim trước. Nội dung phần mới dựa trên cốt truyện gốc của game The Last of Us Part II, trong đó Ellie đã tìm kiếm sự trả thù, phải đối mặt với những thách thức về đạo đức và tình cảm, đặc biệt là sự mất mát khó có thể vượt qua.

Ngoài hai nhân vật chủ chốt và những cái tên đã quen thuộc ở phần trước, The Last of Us 2 cũng có thêm sự tham gia của nhiều gương mặt mới, với Isabela Merced trong vai Dina, Young Mazino trong vai Jesse, Ariela Barer trong vai Mel, Tati Gabrielle trong vai Nora, Spencer Lord trong vai Owen, Danny Ramirez trong vai Manny, Jeffrey Wright trong vai Isaac, và đặc biệt là Kaitlyn Dever trong vai Abby, nhân vật có vai trò then chốt trong phần game thứ hai.

Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, mùa 2 của The Last of Us được quay ở nhiều địa điểm mới với quy mô lớn hơn, nhằm khám phá thêm các vùng đất hoang dã của thế giới hậu tận thế. Hiện Max (trước đây là HBO) chưa công bố lịch chiếu chính thức cho phần mới, chỉ hứa hẹn dự kiến để phim lên sóng trong năm 2025.