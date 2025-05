Mỹ Vị Yêu Đương khởi đầu vừa ngon vừa hài: Go Min Si - Kang Ha Neul quá đẹp đôi

HHT - Bộ phim lãng mạn về đề tài ẩm thực “Tastefully Yours” (Mỹ Vị Yêu Đương) đã lên sóng tập đầu tiên. Go Min Si quá xinh, Kang Ha Neul quá phong độ, và những món ăn trông rất ngon miệng!

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập đầu tiên của bộ phim truyền hình Tastefully Yours (Mỹ Vị Yêu Đương) đã lên sóng vào ngày 12/5. Bộ phim thu hút khán giả với đề tài ẩm thực kết hợp tình cảm lãng mạn, bộ đôi diễn xuất chính vừa đẹp vừa diễn hay Kang Ha Neul (Khi Hoa Trà Nở) và Go Min Si (Youth of May).

Câu chuyện của Tastefully Yours bắt đầu bằng việc giới thiệu tập đoàn Hansang chuyên về ẩm thực, có mở một số nhà hàng cao cấp. Giàu có và quyền lực, nhưng tập đoàn Hansang lại không có “ba sao Michelin” - biểu tượng cho chất lượng và đẳng cấp của một nhà hàng. Do đó, “ba sao Michelin” là thử thách dành cho Han Beom Woo (Kang Ha Neul) và Han Sun Woo (Bae Na Ra). Ai là người đạt được ba sao Michelin nhanh nhất sẽ là người thừa kế tập đoàn Hansang.

Hiện tại, Han Beom Woo đang điều hành một nhà hàng cao cấp tên Motto, nơi đang chuẩn bị giới thiệu thực đơn mới, với món neobiani là “tâm điểm”. Mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng trợ lý của anh đến báo tin dữ là có một nhà hàng cũng có món ăn tương tự. Với phương châm hoạt động các món ăn của Motto phải là độc nhất vô nhị, Han Beom Woo quyết định đến thăm dò nhà hàng nọ.

Đó là một nhà hàng nhỏ xíu, ở một ngôi làng nhỏ, do một nữ đầu bếp xinh đẹp Mo Yeon Joo (Go Min Si) làm chủ. Nhà hàng chưa mở cửa, nhưng Han Beom Woo quá nóng vội vẫn bước vào, thậm chí đi thẳng ra khu vườn nơi Mo Yeon Joo đang làm vườn.

Suýt chút nữa, chàng giám đốc đã bị nàng đầu bếp cho một nhát liềm vì cái tội giẫm chân vào luống cải thảo cô đang trồng. May mắn, anh chỉ bị ngã dập mông và vẫn còn mạng để gọi món. Nhưng Mo Yeon Joo từ chối vì nhà hàng không còn đủ nguyên liệu.

Quyết tâm phải thấy món ăn đó cho bằng được, Han Beom Woo đi ra chợ để tìm mua nguyên liệu mà Mo Yeon Joo yêu cầu - nạc mông bò từ con bò nuôi ở nông trại Mawon. Anh đã mang về rất nhiều thịt bò, tưởng chừng đã mua sạch cả chợ, nhưng nhanh chóng bị Mo Yeon Joo bóc mẽ. Cô chỉ cần ngửi đã biết đó có đúng là thịt bò từ nông trại Mawon hay không.

Ngày hôm nay có lẽ Han Beom Woo đã được “ông bà độ”, trong mớ thịt bò đó may mắn có một khay thịt đúng chuẩn Mawon, nên Mo Yeon Joo đồng ý vào bếp. Đồng thời, cô hỏi anh có thích leo núi không, anh lắc đầu bảo không, nhưng cô không quan tâm, cô vẫn bắt anh cùng lên núi để hái nấm tùng nhung.

Rõ ràng Mo Yeon Joo không chỉ là một đầu bếp xinh đẹp, mà cô còn là một đầu bếp đòi hỏi cao về nguyên liệu. Cô nhất định phải đi hái nấm thay vì mua ở chợ là vì nấm tùng nhung sau khi hái mùi thơm đã bắt đầu nhạt đi rồi. Cũng như để có được trứng gà ưng ý, cô không ngại “chiến đấu” với bầy gà hung dữ để nhặt trứng.

Sau khi đã có đầy đủ nguyên liệu, Mo Yeon Joo bắt đầu nấu. Han Beom Woo nhận ra tuy hình dáng món ăn có giống nhau nhưng nguyên liệu lẫn cách chế biến đều khác nhau. Mo Yeon Joo cũng nói món của cô không phải là neobiani mà là seopsanjeok.

Khi biết món ăn của nhà hàng mình không “đụng hàng”, Han Beom Woo đắc ý ra về dù chưa hề đụng đũa. Nhưng sau một ngày lặn lội từ ra chợ đến lên núi, dạ dày anh đánh trống biểu tình. Han Beom Woo đành ngồi xuống ăn. Không nói lời nào nhưng chiếc đĩa trống trơn đã thay anh “tự thú” rằng món ăn của Mo Yeon Joo quá ngon.

Han Beom Woo thích món ăn đến nỗi anh ngỏ lời mua lại nhà hàng của cô, nhưng Mo Yeon Joo thẳng thừng từ chối. Cô nói những người chỉ nghĩ đến tiền chẳng biết gì về sự chân thành trong việc nấu ăn. Anh đáp trả rằng cô không thể giữ được đam mê hay tình yêu nếu không có tiền.

Những tưởng rằng sau đó chàng đầu bếp “mỏ hỗn” và nàng đầu bếp “mỏ còn hỗn hơn” chẳng có lý do gì để gặp nhau nữa, thì số phận lại cho thấy nó có những sắp xếp riêng. Hôm sau, chủ nhà đến tìm Mo Yeon Joo, gia hạn sau một tháng nếu không trả đủ tiền thuê thì cô phải dọn đi. Còn Ham Beom Woo thì bị một chủ nhà hàng mà trước đó anh thu mua tố cáo anh đã đe dọa, khiến anh ta cùng đường phải tự sát.

Khi Han Beom Woo đến bệnh viện để xin lỗi chủ nhà hàng kia thì vô tình biết được đây là âm mưu của Han Sun Woo nhằm loại anh ra khỏi đường đua thừa kế. Mẹ anh dù biết cũng chỉ lạnh lùng nói rằng miễn là thắng thì cách gì cũng được. Sau đó, Han Beom Woo bị đá ra khỏi nhà hàng Motto.

Tưởng rằng đời mình đã không còn đường lui, Han Beom Woo chợt nhớ đến cô đầu bếp xinh đẹp ở thị trấn nhỏ. Sau đó, khán giả chứng kiến Han Beom Woo đứng trước cửa nhà Mo Yeon Joo, miệng ngậm một điếu thuốc rất kiểu cách, muốn nói chuyện với cô. Giây sau, anh trợn tròn mắt chứng kiến Mo Yeon Joo tiến tới và… giật điếu thuốc trên miệng anh, vò nát, ném xuống đất. Bởi trước nhà hàng của cô không được phép hút thuốc.

Tập đầu tiên của Tastefully Yours đã có một khởi đầu khá hấp dẫn. Tính cách lẫn bối cảnh của hai nhân vật chính đã hiện ra khá rõ nét, vừa đẹp đôi vừa chemistry tung tóe - dù hiện tại mối quan hệ giữa họ vẫn còn là “oan gia”. Các món ngon đã xuất hiện, không chỉ đẹp mắt mà còn mang đến các thông điệp đẹp về nông nghiệp tự nhiên, tôn trọng thiên nhiên, cũng như gợi nhớ đến các cảm xúc ấm áp mà con người gắn liền với ký ức thông qua ẩm thực - như món kim chi cải thảo giúp Han Beom Woo nhớ về bà của mình.

Tastefully Yours (Mỹ Vị Yêu Đương) phát sóng trên Netflix vào thứ Hai và thứ Ba hàng tuần.