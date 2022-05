Hết in "sớ" bình luận anti-fan, Chi Pu tiếp tục vướng tranh cãi tại Street Dance Việt Nam

HHT - Trong tập 2 Street Dance, team Chi Pu tiếp tục vướng phải nhiều ý kiến trái chiều bởi một lời nhận xét: Đẹp trai là được qua.

Ngay từ khi công bố Chi Pu là một trong những đội trưởng của Street Dance Việt Nam, cư dân mạng đã bàn tán khắp các trang mạng xã hội. Nhiều người hoài nghi về khả năng của giọng ca Đoá Hoa Hồng và cho rằng cô vẫn chưa "đủ trình" để dẫn dắt những dancer tài năng. Tuy nhiên, khi đến với cuộc thi trong vai trò đội trưởng, Chi Pu đã thành công thu hút spotlight bởi những "nước cờ không lường trước được".

Ngay tập đầu tiên, thông tin Chi Pu in hẳn... 4000 bình luận nghi ngờ về khả năng nhảy của mình để đóng thành một cuốn bí kíp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả. Bên cạnh những bình luận thể hiện sự bất ngờ và thích thú, một số khán giả cho rằng màn phản dame của cô nàng khá thiếu tinh tế. Song, qua các vòng đấu, Chi Pu đã thể hiện được tinh thần quyết tâm, cầu tiến khi nắm giữ vị trí quan trọng của chương trình.

Tuy nhiên trong tập 2 vừa qua, Chi Pu tiếp tục vướng phải tranh cãi bởi lời nhận xét của một thí sinh. Cụ thể, khi chứng kiến nhiều màn đối đầu kịch tính ở khu phố Trọng Hiếu, một thí sinh cho rằng tại đây quá nhiều người giỏi, còn đối với phố Chi Pu chỉ cần đẹp trai là qua.

Về phần Chi Pu, nữ đội trưởng cũng khẳng định: "Khu phố Chi Pu được mệnh danh là khu phố nhan sắc". Cô tự hào khi những thí sinh tại khu phố mình không những tài năng mà còn xinh đẹp.

Những chi tiết này nhanh chóng làm dấy lên cuộc tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều netizen đã bày tỏ sự thích thú “Khu phố của Chi Pu cháy thật sự”, “Đội Chi vẫn nhiều bạn đỉnh và giỏi”. Bên cạnh đó, một số khán giả vẫn chưa thực sự hài lòng trước những quyết định trao khăn và lo ngại Chi Pu còn khá "cảm tính" khi lựa chọn tuyển thủ.

Về khu phố Chi Pu, cũng có nhiều tuyển thủ ấn tượng cả tài lẫn sắc. Trong đó có Lý Xuân Lợi là tuyển thủ người Anh gốc Việt. Hay Đăng Quân là Quán quân So You Think You Can Dance 2016. Cả hai đã khiến Chi Pu phấn khích ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chính vì thế, năng lực thật sự của team Chi Pu vẫn còn là một ẩn số tại Street Dance Việt Nam.