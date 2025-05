Hết mưa, miền Bắc đón nắng nóng, nhiệt độ Hà Nội có thể lại chạm mức 40 độ C

HHT - Có thể nói là đợt mưa dông diện rộng ở miền Bắc, đi kèm với gió Đông Bắc, đã kết thúc. Tiếp sau đó sẽ là kiểu thời tiết đặc trưng của tháng 5: Nắng nóng. Trong những ngày nắng nóng sắp tới ở miền Bắc, nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội có thể lại chạm mức 40 độ C, thậm chí hơn.

Gió Đông Bắc và rãnh thấp đã gây mưa diện rộng ở miền Bắc, nhiều nơi có mưa to. Tuy nhiên, đợt mưa đó có thể nói là đã kết thúc. Miền Bắc chuyển tạnh ráo, nhiệt độ tăng và trong vài ngày tới sẽ có kiểu thời tiết đặc trưng của tháng 5: Trời nắng và nóng.

Hôm nay, 2/5, nhiệt độ Hà Nội tăng đáng kể. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào đầu giờ chiều lên đến khoảng 35oC, tức là tăng 5 - 7oC so với cùng thời điểm hôm qua. Các tỉnh thành lân cận có mức tăng tương tự, nhiệt độ chênh lệch ít so với Hà Nội.

Xu hướng tăng nhiệt vẫn tiếp tục trong 2 ngày cuối tuần, mỗi ngày tăng một ít. Dự báo là nhiều tỉnh thành ở miền Bắc, bao gồm Thủ đô Hà Nội, sẽ có nắng nóng vào đúng ngày đầu tiên đi học, đi làm trở lại (thứ Hai, 5/5).

Cụ thể, theo các mô hình hiện tại, ở Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày 5/5 sẽ lên đến 39 - 41oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), trời nắng to. Nhiều nơi khác ở miền Bắc cũng sẽ có nắng nóng như vậy.

Mặc dù ngày thứ Ba thì nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm một chút nhưng đến ngày 7 - 8/5, nắng nóng lại tiếp tục, thậm chí các mô hình cho thấy là nắng nóng ngày 8/5 có thể còn gay gắt hơn, và nhiệt độ cảm nhận cao nhất ở Hà Nội có thể lên đến 41 - 43oC.

Như vậy, trong vài ngày tới, miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng tăng nhiệt, có ngày nắng nóng. Sự thay đổi thời tiết thế này sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới con người, nên người dân lưu ý có đồ che chắn nắng khi ra ngoài, nếu có thể thì tránh ở ngoài nắng lâu, khi nghỉ ngơi nên tìm chỗ có bóng mát.