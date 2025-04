Mất điện diện rộng ở Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha: Do “hiện tượng khí quyển”?

HHT - Các sân bay, các tuyến tàu điện, Internet, mạng điện thoại di động, thang máy trong các tòa nhà cao tầng, bệnh viện… là một số trong rất nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi mất điện diện rộng và bất thường ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nguyên nhân được cho là do “hiện tượng khí quyển hiếm gặp”, nhưng cụ thể là thế nào?

Hàng triệu người đã thấy cuộc sống đột ngột bị đảo lộn khi rất nhiều hoạt động quan trọng của xã hội ngừng lại - tàu dừng chạy, máy bay không cất cánh, không có Internet và sóng điện thoại di động, cây ATM và đèn giao thông tắt, một số hoạt động ở bệnh viện bị hoãn - do mất điện diện rộng ở nhiều vùng tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, bao gồm các thủ đô Madrid và Lisbon.

Tình trạng này bắt đầu vào khoảng 12h30’ trưa (giờ địa phương, là 17h30’ theo giờ Việt Nam) ngày thứ Hai. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và Chính phủ hai nước đều phải họp khẩn cấp.

Đến sáng nay (giờ Việt Nam), khoảng hơn một nửa các khu vực mất điện ở Tây Ban Nha đã có điện trở lại. Thủ tướng Pedro Sanchez nói, các nhà chức trách chưa loại trừ nguyên nhân nào về sự cố nói trên, đồng thời đề nghị công chúng không suy đoán.

Ngay cả những người quản lý, điều hành trong ngành điện cũng gọi sự việc này là “chưa từng có tiền lệ”. Hiện tại, các nhà chức trách nói “chưa có dấu hiệu” cho thấy nguyên nhân là một vụ tấn công mạng.

Dù chưa thể xác nhận chính xác nguyên nhân tình trạng mất điện nhưng REN - công ty điều hành lưới điện của Bồ Đào Nha - nói vụ mất điện này là do lỗi trong hệ thống điện Tây Ban Nha, liên quan đến một “hiện tượng khí quyển hiếm gặp”. Cụ thể là do sự thay đổi nhiệt độ cực lớn ở Tây Ban Nha, nên có “những dao động bất thường” trong các đường dây cao thế; và do vấn đề này rất phức tạp nên có thể phải sau một tuần thì hệ thống điện mới hoạt động hoàn toàn bình thường trở lại.