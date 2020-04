Nam sinh 2K Nghệ An gây chú ý với ca khúc lấy cảm hứng từ “Something just like this”

Tình sầu thiên thu muôn lối của Doãn Hiếu phát hành vào 19h00 ngày 11/4 vừa qua. Chỉ sau một ngày ra mắt, ca khúc nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả yêu nhạc. Đặc biệt, bản hit nhanh chóng làm "xiêu lòng" những ai luôn dành nhiều tình cảm cho những bản nhạc Hoa lời Việt.

Bài hát được viết lời Việt và trình bày bởi Doãn Hiếu - giọng ca mới toanh của V-pop năm nay. Được biết, anh chàng sinh năm 2002, đang học lớp 12 tại Nghệ An và đi theo mô hình singer - songwriter (nghệ sĩ tự sáng tác tự hát). Tân binh 10x cũng từng gây chú ý với tác phẩm đầu tay Em chỉ cần nói có.

Doãn Hiếu là gương mặt trẻ đáng chú ý sở hữu hơn 2 triệu lượt nghe nhạc số.

Được biết, hiên bản gốc của Tình sầu thiên thu muôn lối là Cô phương tự thưởng của nghệ sĩ Trung Quốc Dương Tiểu Tráng. Một số ý kiến cho rằng bản tiếng Hoa cũng lấy cảm hứng từ "siêu hit" Something just like this của bộ đôi DJ The Chainsmokers và ban nhạc Coldplay.

Phiên bản Việt hóa Tình sầu thiên thu muôn lối của Doãn Hiếu được khán giả yêu thích bởi phần nhạc bắt tai và có vài biến đổi so với bản gốc. Chủ nhân cho biết anh biến tấu một chút phần giai điệu và viết thêm đoạn outtro (kết bài). Ca khúc được phối trên nền nhạc điện tử, khác với phiên bản rock ballad gốc của Dương Tiểu Tráng. Nội dung bài hát nói về nỗi tương tư của chàng trai khi người anh yêu rời xa.

Tuy nhiên, có bình luận nhận xét giọng hát của Doãn Hiếu còn non, thiếu sự từng trải. Một số khán giả lại cho rằng chàng ca sĩ còn trẻ nên cách hát bản năng là điều dễ hiểu, chấp nhận được. Chia sẻ về định hướng tương lai, Doãn Hiếu cho biết cậu yêu thích dòng nhạc pop và mong muốn khai thác thể loại này nhiều hơn. Đầu thập niên 2000 là thời kỳ hoàng kim của nhạc Hoa lời Việt, gắn với thế hệ nghệ sĩ như Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly, Lý Hải, Ưng Hoàng Phúc, H.A.T. Những bản tình ca đậm chất tự sự dường như là "món ăn" không thể thiếu trong playlist của nhiều thế hệ khán giả. Bằng chứng là 2 năm gần đây, xu hướng này đang dần hồi thịnh trở lại với những bản hit như Độ ta không độ nàng, Muốn cả thế giới biết anh yêu em.



NHƯ LÊ