Trạm tin nóng: Nhiều tỉnh thành có sự thay đổi trong kỳ thi tuyển sinh vào 10

Những thay đổi về kỳ thi tuyển sinh vào 10

Mới đây, teen lớp 9 ở Hà Nội đã có thể thở phào khi thành phố quyết định hủy bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào 10. Như vậy, các bạn ấy sẽ chỉ phải thi ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Đề thi các môn đều được xây dựng theo nội dung đã giảm tải, điều này giúp các sĩ tử giảm không ít áp lực trước những kỳ nghỉ dài vì COVID-19.

Bỏ thi môn thứ 4 chắc hẳn là niềm mong đợi của nhiều sĩ tử.

Không chỉ Hà Nội, nhiều tỉnh thành đã có sự thay đổi trong tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào 10. Đà Nẵng kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển, Thanh Hóa bỏ môn thi thứ 4 và điều chỉnh cấu trúc đề thi. Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng đang đề xuất bỏ môn thi Tiếng Anh và môn thi thứ 4, rút ngắn thời gian thi xuống còn một ngày (thay vì hai ngày như trước đó).

Hà Nội sẽ xét nghiệm COVID-19 tại các chợ đầu mối

Hôm nay ngày 17/4, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào. Đây là ngày đầu tiên cả nước không có ca nhiễm mới kể từ giai đoạn hai. Thông tin này khiến người người, nhà nhà yên lòng, nhưng teen cũng đừng vì thế mà chủ quan trong việc phòng chống dịch đấy nhé!

Cũng trong hôm nay, các đơn vị của Hà Nội đã được chỉ đạo là sẽ tổ chức xét nghiệm tại các chợ đầu mối vào ngày mai. Các chợ lớn như Ngã tư sở, Long Biên, chợ hoa quả Hoàng Mai, chợ hải sản, chợ gia cầm Hà Vĩ Thường Tín… đều tập trung đông người qua lại, là một trong những điểm có nguy cơ lây nhiễm bệnh lớn nhất.

Con số khả quan đã xuất hiện trong sơ đồ theo dõi ca mắc mới trong ngày.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu các tỉnh thành thuộc nhóm có nguy cơ cao và nhóm có nguy cơ không vận chuyển hành khách liên tỉnh đối với phương tiện vận tải đường bộ. Đối với vận tải đường hàng không, các đường bay Hà Nội - TP.HCM - Hà Nội chỉ được hoạt động 6 chuyến/ ngày, Hà Nội-Đà Nẵng-Hà Nội được hoạt động 2 chuyến/ ngày, TP.HCM - Đà Nẵng - TP.HCM hoạt động 2 chuyến/ ngày.

Hành động ý nghĩa của designer thiết kế poster tuyên truyền chống dịch

Chắc hẳn bạn đã biết đến poster “Ở Nhà Là Yêu Nước”, tấm poster thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng thời gian qua, thậm chí được báo The Guardian của Anh và đài truyền hình VTV cùng một số cơ quan thông tấn ca ngợi về tinh thần chống COVID-19. Tuần qua, chủ xị của tấm poster này - designer Lê Đức Hiệp (anh hiện là họa sĩ chính thiết kế trang bìa báo Hoa Học Trò cùng nhiều ấn phẩm khác do nhà Hoa phát hành như: Bộ sách đình đám Soul Screamers, Mùa hè thiên đường, bộ sách tư vấn du học Gõ cửa tương lai...) theo đề nghị của nhiều người đã quyết định mở bán bản in của tấm poster này với quy mô nhỏ, đăng tải trên Facebook cá nhân. Điều ý nghĩa hơn là anh đã dùng toàn bộ số tiền lợi nhuận từ việc bán poster để mua 1,2 tấn gạo quyên góp cho cây “ATM gạo” ở quận Tân Phú, TP.HCM cũng như ủng hộ tới quỹ phòng chống COVID-19 qua tổng đài 1407.

Tấm poster gây bão và hình ảnh số gạo quyên góp được từ việc mở bán poster.

Những hành động ý nghĩa này của người trẻ Việt chắc chắn sẽ giúp đỡ được rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần chung tay phòng chống dịch COVID-19 tới cộng đồng.

Ph.Thảo

Ảnh tổng hợp từ Internet