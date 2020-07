Dù đình đám khắp châu Á nhưng "Điên Thì Có Sao" lại không hề được lòng khán giả Hàn

Jo Sang Gyeong, giám đốc trang phục của bộ phim đang hot "Điên Thì Có Sao" (It’s Okay To Not Be Okay) mới đây đã trả lời phỏng vấn báo chí về cách lựa chọn trang phục theo tạo hình của các nhân vật trong phim.