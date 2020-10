Hội mỹ nam khiến bao trái tim chao đảo của Netflix: Bạn đã xem phim của họ chưa?

Lorenzo Zurzolo (21/3/2000)

Lorenzo Zurzolo là người Ý, nên chẳng trách anh chàng lại có mái tóc nâu vàng bồng bềnh lãng tử, đôi mắt sâu thẳm đượm buồn đặc trưng. Cùng với chiều cao lý tưởng và khí chất trưởng thành, Lorenzo Zurzolo có thể khiến một trái tim ngừng đập vài giây nếu anh chàng đột ngột nở một nụ cười.

Lorenzo mang nét đẹp đậm chất Ý.

Lorenzo Zurzolo được nhiều khán giả biết đến khi xuất hiện trong phim Baby với vai Rossi. Hiện tại, Baby có 3 season trên Netflix. Ngoài diễn xuất, Lorenzo Zurzolo cũng là một người mẫu.

Bạn có thể tìm anh chàng trên Netflix trong loạt phim "Baby".

Noah Centineo (9/5/1996)

Noah Centineo chính là chàng trai thủ vai hotboy Peter Kavinsky trong hai phần phim To All The Boys I’ve Loved Before (Những chàng trai năm ấy). Một chàng trai ngọt ngào, đáng mến như Peter Kavinsky đã giúp tên tuổi Noah Centineo rần rần chỉ sau một đêm.

"To All The Boys I've Loved Before" đã giúp Noah Centineo nổi rần rần chỉ sau một đêm.

Sau To All The Boys I’ve Loved Before, Noah Centineo cũng có tham gia một số phim khác như The Perfect Date, Charlie’s Angels (2019)... Và chắc chắn Noah Centineo sẽ trở lại trong phần 3 - cũng là phần cuối cùng của To All The Boys I’ve Loved Before với tên Always And Forever, Lara Jean.

Noah Centineo nhất định sẽ quay trở lại trong phần phim cuối cùng về Lara Jean.

Jacob Elordi (26/6/1997)

Trước The Kissing Booth, Jacob Elordi có tham gia một số vai phụ của một số phim nhưng chưa được biết đến. Khi trở thành chàng trai đẹp mã, cuốn hút Noah trong The Kissing Booth cả hai phần, Jacob Elordi mới “lên đời”.

"The Kissing Booth" đã giúp Jacob thành danh.

Hình thể cao ráo, gương mặt nam tính sắc sảo, Jacob Elordi không chỉ là mỹ nam chinh phục mọi trái tim trong phim mà ngay cả ở đời thực cũng thế. Anh chàng đã từng là bạn trai của Joey King - nữ chính The Kissing Booth, Zendaya… Hiện giờ Jacob Elordi đang hẹn hò cùng siêu mẫu Gaia Kerber.

Không chỉ là mỹ nam chinh phục mọi trái tim trong phim, ngoài đời thực Jacob cũng như thế.

Joel Courtney (31/1/1996)

Joel Courtney chính là anh chàng thủ vai cậu em trai, cũng là bạn thân của nữ chính trong The Kissing Booth. Có thể trong phim, anh chàng phải vào vai một cái bóng của ông anh trai nhưng thực tế ngoài đời Joel Courtney cũng bảnh bao không kém.

Trong "The Kissing Booth", Joel có thể vào vai một anh chàng mờ nhạt, nhưng đó chỉ là vì biên kịch bảo thế mà thôi. Ngoài đời, Joel không hề kém cạnh "anh trai" mình.

Trước The Kissing Booth, Joel Courtney đã được biết đến với các tựa phim nổi bật như Super 8, Tom Sawyer & Huckleberry Finn, F the From… Netlifx không hẳn đã đưa anh chàng ra ánh sáng, nhưng chính là cú nổ khi Joel Courtney bước sang tuổi trưởng thành. Bởi khán giả trước đó chỉ quen với hình ảnh một cậu bé Joel Courtney khi là diễn viên nhí mà thôi.

Joel đóng phim khi còn nhỏ tuổi và khi đó anh chàng đã có tiếng tăm rồi.

Louis Partridge (2003)

Louis Partridge hiện đang là mỹ nam được săn lùng nhiều nhất sau khi Netflix công chiếu Enola Holmes. Trong phim, anh chàng thủ vai chàng quý tộc trẻ tuổi có tâm hồn tự do và yêu hoa cỏ - Tử tước Tewksbury. Mặc dù không nhiều nhưng những phân đoạn giữa Tewksbury và Enola Holmes đã thổi vào bộ phim bầu không khí lãng mạn, dễ thương.

Xuất hiện cạnh những tên tuổi đình đám và đẹp trai như Henry Cavill, Sam Claflin nhưng Louis vẫn không hề lép vế trong "Enola Holmes".

Louis Partridge đã từng tham gia một vai phụ nhỏ khó nhận ra trong Pan. “Định mệnh” đã lại một lần nữa gõ cửa, khi sang năm 2021 anh chàng sẽ trở lại với vai chính Peter Pan trong bộ phim The Lost Girl.

Sắp tới, chàng Tử tước sẽ rời bỏ thân phận quý tộc, trở thành Peter Pan trong "The Lost Girl".

Lucas Jade Zumann (12/12/2000)

Lucas sinh ra ở Chicago, được tìm thấy bởi một nhân viên trong một buổi thử giọng của Disney. Anh chàng đã tham gia một số vở nhạc kịch, đóng vai phụ cho Sense8… Vai diễn lớn đầu tiên của Lucas là Milo trong bộ phim kinh dị Sinister 2, Jamie Fields trong 20th Century Woman cùng Elle Fanning.

Lucas được yêu mến bởi vai Gilbert Blythe trong "Anne With An E".

Tên tuổi Lucas phổ biến rộng khắp với vai Gilbert Blythe trong loạt phim Anne With An E của Netflix. Rất nhiều khán giả yêu mến Gilbert Blythe của Lucas, dù họ có đọc hay chưa đọc cuốn tiểu thuyết gốc Anne Tóc Đỏ Dưới Chái Nhà Xanh; bởi cậu là một chàng trai thông minh, rất có trách nhiệm, đáng tin cậy.

ROSE JUBILEE