“Hospital Playlist” - Sự kết hợp cực đáng xem giữa dòng phim bác sĩ và “Reply 1988“

Mới lên sóng từ ngày 12/3 với chỉ một tập mỗi tuần nhưng "Hospital Playlist" (Đời Sống Bác Sĩ) đã thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả Hàn Quốc.

Phim đạt tỉ suất người xem 6% ngay tập 1 và cán mốc rating 2 chữ số vào tập 4.

Lượng người theo dõi "Hospital Playlist" đứng đầu khung giờ phim tối thứ 5, cao hơn hẳn những phim chiếu cùng như "Meow, the Secret Boy" (Tạm dịch: Meow, Chàng Trai Bí Ẩn) hay "Find me in your memories" (Tạm dịch: Tìm lại tình yêu).

"Hospital Playlist" là dự án mới nhất của đạo diễn tài năng Shin Won Ho - người cầm trịch loạt phim "Reply" và "Đời Sống Ngục Tù". Chính vì vậy, phim vừa có phong cách đời thường, gần gũi của dòng phim Reply, vừa khắc họa sâu sắc cuộc sống của những “thiên thần áo trắng”.

Tài tử đình đám Jo Jung Suk trong vai Ik Jun.

Yoo Yeon Seok - chàng Chil Bong của Reply 1994 trong vai Jung Won.

Jung Kyung Ho trong vai Jun Wan.

Jeon Mi Do trong vai Song Hwa.

Kim Dae Myung trong vai Seok Hyung.

Phim xoay quanh năm người bạn thân - năm bác sĩ cùng bước vào trường y năm 1999 và đã làm bạn với nhau được 20 năm. Họ gồm bác sĩ khoa gan-mật-tụy Ik Jun (Jo Jung Suk), bác sĩ nhi Jung Won (Yoo Yeon Seok), bác sĩ phẫu thuật tim lồng ngực Jun Wan (Jung Kyung Ho), bác sĩ sản khoa Seok Hyung (Kim Dae Myung) và nữ bác sĩ khoa thần kinh Song Hwa (Jeon Mi Do).

Năm người tạo nên một bức tranh đa màu về cuộc sống của các y bác sĩ. Phim có những tình huống hài hước, vui nhộn, cũng có những câu chuyện cảm động về sinh ly tử biệt, về tình cảm gia đình. Được cầm trịch bởi đạo diễn lớn, quy tụ nhiều diễn viên đình đám lại có nội dung chất lượng, không bất ngờ khi Hospital Playlist lại hấp dẫn người xem đến thế!