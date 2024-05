Netflix “âm mưu” chuyển thể “Chú chó sợ ma” Scooby-Doo lên phim live-action

HHT - Làn sóng chuyển thể truyện tranh, hoạt hình lên phim live-action của Netflix tiếp tục bổ sung thêm vào danh sách “Chú chó sợ ma” Scooby-Doo nổi tiếng.

Nhắc đến một trong những chú chó huyền thoại trên màn ảnh không thể bỏ qua “Chú chó sợ ma” Scooby-Doo. Lần đầu tiên ra mắt vào năm 1969, những câu chuyện của Scooby-Doo và các bạn của cậu đã được yêu thích rộng khắp trên toàn thế giới, trở thành ký ức tuổi thơ tươi đẹp của bao thế hệ khán giả. Ngoài phiên bản hoạt hình nhiều tập, Scooby-Doo còn được mang lên màn ảnh rộng cũng như nhiều sản phẩm ăn theo khác.

Chuyện phim Scooby-Doo kể về một chú chó biết nói, sợ ma tên Scooby-Doo. Đồng hành cùng Scooby-Doo là Shaggy, Fred, Velma và Daphne - những người bạn loài người. Nhóm bạn đặc biệt này đã cùng nhau giải mã những hiện tượng siêu nhiên, bí ẩn, cùng nhau săn ma. Tuy nhiên, với tính nhát cáy, sợ ma của Scooby-Doo, những cuộc săn ma này bên cạnh sự tò mò, thêm một chút rùng rợn, thì thường có nhiều tiếng cười vui nhộn kèm theo.

Mới đây, có thông tin cho biết Netflix đang đàm phán để đưa Scooby-Doo lên live-action. Dự án này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều khán giả, đặc biệt là với các fan trung thành của "Chú chó sợ ma" nổi tiếng này.

Gần đây, làn sóng chuyển thể truyện tranh, hoạt hình lên phim live-action trên Netflix dường như đang nở rộ với One Piece, Hành Trình U Linh Giới, Avatar: The Last Airbender, Dead Boy Detectives… Trong đó, có những phim tạo được cú hit lớn như One Piece, Avatar: The Last Airbender, được Netflix “bật đèn xanh” cho mùa phim tiếp theo.

Ngoài ra, việc làm mới những thương hiệu điện ảnh lâu năm cũng mang lại cho Netflix “quả ngọt” - chính là Wednesday bùng nổ toàn thế giới. Phiên bản live-action Scooby-Doo nếu được đầu tư chỉn chu rất có thể sẽ trở thành cú hit tiếp theo của Netflix.

Điều khiến những người yêu mến Scooby-Doo lo ngại về chất lượng của loạt phim này là phiên bản live-action dự kiến được sản xuất bởi Midnight Radio - trước đây đã chuyển thể Cowboy Bebop. Bản chuyển thể live-action Cowboy Bebop được đánh giá là rời xa nguyên tác, không thể hiện được thần thái của nhân vật cũng như nội dung cốt lõi của bản gốc. Vì lẽ thế, Cowboy Bebop chìm không bọt sóng, trở thành thất bại đáng quên.

Tuy nhiên, hiện tại Netflix từ chối bình luận về dự án Scooby-Doo live-action này vì thoả thuận về dự án vẫn chưa chính thức kết thúc.