Nhập môn ăn uống bền vững với fashionista Châu Bùi và food-blogger Ninh Tito

"Ăn uống bền vững" là "sống xanh"

“Ăn uống bền vững” thực chất là một chế độ ăn đặc trưng các loại thực phẩm lành mạnh, giúp duy trì và cải thiện sức khỏe một cách tổng quát. Nghe qua tưởng như đây là việc hiển nhiên, nhưng thực tế là có rất nhiều teen không hể chú ý đến thành phần thức ăn mình nạp vào, hay tệ hơn là thường xuyên bỏ bữa để giữ dáng.

Fashionista Châu Bùi cho rằng trong xã hội ngày nay, đây là một xu hướng sống mới vô cùng văn minh. "Châu chọn ăn uống lành mạnh để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng, bởi đây là cách ăn uống khoa học, hướng tới mục tiêu lâu dài và quan trọng nhất là sức khỏe. Chỉ cần chúng ta hiểu được việc sức khỏe chính là chìa khóa quan trọng nhất để thành công, cũng như là khởi đầu cho mọi việc, chúng ta sẽ thấy thoải mái và thực hiện nó hơn bao giờ hết.”

Châu Bùi chọn ăn uống lành mạnh để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng - Ảnh: NVCC

Food-blogger Ninh Tito, chàng trai với những video review quán xá đồ ăn cực xịn xò chia sẻ: “Ninh nghĩ ăn uống bền vững không chỉ dành cho người ăn mà còn là cả một vòng tuần hoàn từ nguồn cung cấp như chuỗi siêu thị cửa hàng đến các nhà hàng, đầu bếp và cuối cùng mới đến người ăn. Để bền vững, luôn cần đặt vấn đề chất lượng sản phẩm như tốt cho sức khoẻ, không ảnh hưởng môi trường và hệ sinh thái, hoàn toàn tự nhiên, và cái tâm của người làm lên đầu.”

Ninh Tito - chàng trai vàng trong làng ăn uống - Ảnh: FBNV

Công thức "vàng" của "ăn uống bền vững": 70 - 30

You are what you eat - Bạn là những gì bạn ăn. Chỉ cần nhìn vào làn da của một người cũng đủ biết sức khỏe người đó như thế nào, qua đó gián tiếp biết được chế độ ăn của họ. Để giữ được vóc dáng và “thần thái”, Châu Bùi bật mí: “Bí quyết mà Châu áp dụng suốt 5 năm nay chính là tỉ lệ vàng 70 - 30. 70% là ăn có chế độ, 30% là ăn theo sở thích.”

Cụ thể, Châu Bùi ưu tiên ăn những khẩu phần ăn cân bằng, đủ chất dinh dưỡng và đủ calories. Tinh bột tốt (gạo lức, yến mạch, khoai lang), chất đạm (ức gà, cá, thịt nạc, trứng...) và rau xanh là những thành phần không thể thiếu. Nói không với chiên xào và nêm nhiều muối. Càng chế biến đơn giản thì thực phẩm sẽ càng giữ được chất dinh dưỡng.

70 - 30 là phương pháp mà Châu Bùi đã áp dụng suốt 5 năm qua - Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, quá khắt khe với chế độ ăn thì thường gây hiệu quả ngược. Do đó, sau nửa tháng hay một tháng Châu sẽ cho phép bản thân “xả” bằng một 1 ngày cheat-day và ăn tất cả những gì mình muốn. “Như vậy, cơ thể sẽ dễ thích nghi, tránh rơi vào trường hợp quá "thèm" những món ăn không có lợi cho sức khỏe”, Châu chia sẻ.

Còn với Ninh Tito, để ăn uống bền vững chúng ta cần tìm hiểu qua về dinh dưỡng, đồ ăn, chất lượng đồ ăn từ nguồn cung và cả những cách chế biến, thưởng thức hay ho cho đỡ nhàm chán nữa. “Mỗi bạn nên tự đặt ra một chế độ ăn uống cho bản thân mình. Có thể không cần quá nghiêm ngặt nhưng chúng ta vẫn cần lắng nghe cơ thể mình để việc ăn uống giúp chúng ta có một sức khoẻ và tinh thần tốt nhất.”

Ninh Tito luôn đặt ra một chế độ ăn phù hợp với cơ thể - Ảnh: FBNV

Ăn chính là để yêu bản thân mình

Bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn lúc đầu. Tuy nhiên, nếu quyết tâm, kiên trì đến cùng thì bạn sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

“Ăn uống bền vững không chỉ là một chế độ ăn uống khoa học mà đó còn là việc làm thể hiện khi bạn biết yêu bản thân mình, tôn trọng cơ thể của chính mình đó”, Châu Bùi nhắn nhủ.

Khánh Linh - Nhật Tân