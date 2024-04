Đã tìm ra cách để giải quyết quá nhiều nút thắt chỉ trong 2 tập cuối "Queen of Tears"

HHT - "Queen of Tears" chuẩn bị kết thúc trong khi phim vẫn ngập trong mớ rắc rối chồng chất. Làm thế nào để biên kịch có thể gỡ hết nút thắt này trong hai tập còn lại?

Thường thì các phim truyền hình khi đi dần đến đoạn kết là các khúc mắc bắt đầu được giải quyết, mâu thuẫn giữa các nhân vật đã được cởi bỏ để dành thời lượng tập cuối cho những phút giây hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng Queen of Tears thì khác, sát ngày hết phim mà mọi chuyện vẫn còn rối bùng beng.

Chẳng hạn như mẹ con Yoon Eun Sung đã lấy được kho báu bí mật trước gia tộc Hong, khiến cho phía Hae In và Hyun Woo vẫn chưa thể lấy lại quyền điều hành tập đoàn Queens. Thêm vào đó, Hae In đi phẫu thuật đúng lúc Hyun Woo bị bắt vì cáo buộc giết người. Khi Hae In tỉnh lại, mất trí nhớ thì người đầu tiên cô nhìn thấy là Eun Sung và anh ta đã vẽ ra một câu chuyện vô cùng đáng sợ về Hyun Woo.

Eun Sung kể rằng chồng cũ của Hae In là kẻ bám đuôi cô sau khi ly hôn, rồi còn giết người nên mới bị bắt giữ. Từ đó Eun Sung trở thành người giám hộ hợp pháp cho Hae In, trong khi cô luôn hoang mang vì sao mình lại yêu và lấy một người tệ bạc như Hyun Woo.

Vậy là trong hai tập cuối, biên kịch sẽ phải giải quyết rất nhiều nút thắt. Làm thế nào để Hyun Woo giải oan cho bản thân, được ra tù rồi cùng gia đình vợ lấy lại được tập đoàn Queens. Có cách nào giúp Hae In nhớ ra mọi chuyện để biết rằng Hyun Woo mới là người yêu thương cô thật lòng.

Rõ ràng là những rắc rối này không thể giải quyết chớp nhoáng khiến người xem hụt hẫng, nên tập cuối Queen of Tearssẽ dài tới 109 phút, nhiều hơn đáng kể so với một tập phim bình thường (là 90 phút). Cũng vì thế mà lịch phát sóng hai tập cuối sẽ được đẩy lên sớm hơn 10 phút, sẽ chiếu vào 21h10 thứ Bảy, Chủ Nhật tuần này (tức 19h10 giờ Việt Nam).

Nhiều netizen cho rằng đây là tập phim dài hiếm thấy trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc, dài gần bằng một bộ phim điện ảnh. Nhưng thời lượng như vậy mới đủ xử lý được quá nhiều vấn đề đang được biên kịch bày ra.