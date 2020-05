Chuyện lạ Lee Min Ho: Phim có thể thất bại nhưng danh tiếng sẽ vẫn tăng cao

Quảng cáo

Phim có thể thất bại nhưng tên tuổi vẫn đình đám

Lee Min Ho đã trải qua hơn 11 năm đứng vững ở vị trí sao hạng A trong làng phim Hàn kể từ sau khi nổi tiếng với phim Boy over flowers (Vườn sao băng) phiên bản Hàn. Từ đó đến nay, Lee Min Ho đóng vai chính trong bảy phim truyền hình, hai phim điện ảnh. Kết quả ra sao?

Lee Min Ho nổi tiếng từ Boys over flowers

Có ba phim đạt mức rating lý tưởng, có thể xếp vào dạng ăn khách là Boy over flowers (Vườn Sao Băng), City Hunters (Thợ Săn Thành Phố) và The Heirs (Những Người Thừa Kế). Còn lại thì Personal Taste (Chàng Ngốc và Quân Sư), The Faith (Thần Y), Legend of Blue Sea (Huyền Thoại Biển Xanh), rồi hai phim điện ảnh Gangnam Blues 1970 (Bụi đời Gangnam), Bounty Hunters (Thợ Săn Tiền Thưởng) đều bị xem là thất bại khi chỉ số rating hoặc doanh thu phòng vé lẹt đẹt. Và đến giờ thì Quân Vương Bất Diệt cũng đang có nguy cơ trở thành “bom xịt” khi rating rớt dần đều, phản ứng của khán giả không mấy tích cực trước nội dung lê thê, không mới mẻ.

Những vai diễn làm nên tên tuổi Lee Min Ho

Các diễn viên Hàn đều rất sợ gặp phải tác phẩm không ăn khách, vì điều ấy đồng nghĩa với việc danh tiếng của họ có nguy cơ tụt dốc, không còn giữ được vị trí ngôi sao. Nhưng showbiz xứ kim chi vẫn có nhiều trường hợp đặc biệt, dù có nhiều phim thất bại thì vẫn được xem là ngôi sao hạng A, vẫn có lượng fan đông đảo, có hợp đồng quảng cáo lớn, mỗi lần xuất hiện hoặc thậm chí chỉ cập nhật Instagram thôi cũng trở thành sự kiện được quan tâm. Song Hye Kyo, Kim Tae Hee hay Lee Min Ho chính là những ngôi sao như vậy.

Sau hơn 10 năm nổi tiếng, Lee Min Ho ngày càng đẹp trai và thu hút hơn

Nhiều khán giả từng thắc mắc về vị thế của Lee Min Ho khi anh không phải người tài nhất, giỏi nhất nhưng danh tiếng lại cực vững chắc, mỗi khi nhận phim mới lại được xôn xao bàn tán. Rõ ràng K-Biz không thiếu nam diễn viên đẹp trai, có nhiều người còn vừa đẹp vừa diễn xuất tốt là khác trong khi diễn xuất của Min Ho suốt 10 năm qua vẫn không có gì đổi khác. Trong một cuộc bình chọn vui, khán giả Hàn từng kết luận rằng Lee Min Ho chẳng thể đóng vai gì khác ngoài mẫu chàng trai nhà giàu đẹp trai, tài giỏi lạnh lùng. Ngẫm đi ngẫm lại thì những vai diễn giúp Lee Min Ho nổi tiếng đều như đúc từ một khuôn. Còn khi Lee Min Ho thử chuyển hướng làm tướng quân trong The Faith, tội phạm xã hội đen trong Gangnam Blues 1970 thì đều thất bại.

Đã đến lúc Lee Min Ho “chia tay” trai nhà giàu

Xem Quân Vương Bất Diệt, chỉ sau vài tập đầu tiên là người xem bắt bài được lối diễn của Lee Min Ho. Chẳng hạn như nhân vật của anh rất không thích bạn gái buộc tóc đuôi ngựa, đều thả thính bằng hành động vờ ngủ quên vừa dựa đầu vào vai cô gái. Ngay cả từng lối nói chuyện, từng ánh mắt nụ cười hay cái nhíu mày của Lee Min Ho đều giống với những nhân vật anh từng đóng khiến khán giả xem phim này mà cứ ngỡ phim kia.

Thậm chí cũng từ Quân Vương Bất Diệt mà khán giả nhận ra rằng, Lee Min Ho chỉ có thể tạo thành cặp đôi ăn ý với những bạn diễn thuộc dạng đóng với ai cũng thấy đẹp đôi, diễn với ai cũng như yêu nhau từ kiếp trước. Park Min Young, Park Shin Hye hay Son Ye Jin chính là những nữ diễn viên có biệt tài đứng cạnh chàng trai nào cũng khiến khán giả muốn họ phim giả tình thật ngay lập tức. Cũng bởi thế mà Lee Min Ho mới có những khoảnh khắc tình bể bình trong hai phim City Hunters hay The Heirs, thậm chí đứng cạnh bà chị Son Ye Jin cũng ăn ý hết mức. Còn sang những phim khác thì sự thiếu tương tác giữa hai diễn viên chính hiện ra rất rõ. Nhất là khi Lee Min Ho đụng độ Kim Go Eun thì cả hai đều có phản ứng hóa học thấp, không thể bù trừ cho nhau và kết quả là tạo thành một cặp đôi hết sức gượng gạo trong mắt khán giả.

Đã đến lúc Lee Min Ho phải tạo đột phá cho chính mình.

Chắc chắn một điều, Quân Vương Bất Diệt dù có thất bại về mặt rating thì vẫn không làm giảm sức hút của Lee Min Ho khi anh vẫn có lượng fan hùng hậu, vẫn khiến bao nhiêu cô gái tương tư trước sống mũi thẳng băng hay nụ cười ngọt ngào. Món gà rán mà anh ăn trong phim đã nhanh chóng cháy hàng. Những trang phục anh mặc, đồ anh dùng vẫn được khán giả quan tâm tìm hiểu. Đến con ngựa mà anh cưỡi cũng trở nên nổi tiếng là đủ biết sức hút của Lee Min Ho mạnh cỡ nào. Nhưng để khán giả không còn thất vọng hay nhàm chán, đã đến lúc Lee Min Ho phải tạo đột phá cho chính mình. Một nhân vật có tạo hình khác, cá tính khác, cuộc sống khác thay cho những chàng công tử nhà giàu suốt cả phim chỉ đi tìm nàng Lọ Lem của đời mình.

Tùy Phong