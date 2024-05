Jennie và Rosé BLACKPINK có động thái gây tiếc nuối sát ngày diễn ra Met Gala

HHT - Rosé BLACKPINK tung loạt hình dạo phố cùng Jennie tại New York. Ít phút sau, cô nàng cập nhật Story Instagram khiến người hâm mộ đồn đoán về khả năng tham gia sự kiện Met Gala năm nay của nữ idol.

Rosé BLACKPINK có khoảng thời gian công tác dài tại New York (Mỹ) từ ngày 1/5. Chủ nhân hit On The Ground tham gia vào nhiều sự kiện thương mại, thời trang tại đây.

Ngày 2/5, Rosé BLACKPINK xuất hiện tại Joopiter Joyride Auction - sự kiện đấu giá xe hơi do Pharrell Williams sáng lập. Trong ngày, giọng ca Gone tiếp tục tham gia sự kiện của thương hiệu trang sức Tiffany & Co. do cô làm đại sứ.

Đáng chú ý, cô nàng còn ghé thăm Zero Bond - địa điểm tổ chức afterparty của Met Gala 2022, 2023. Điều này càng khiến người hâm mộ đồn đoán về sự xuất hiện của Rosé BLACKPINK tại Met Gala 2024.

Tương tự như Rosé, Jennie BLACKPINK cũng khởi hàng sang Mỹ vào ngày 2/5. Cô nàng xuất hiện ở cửa hàng pop-up của Gentle Monster tại New York.

Rosé cập nhật hình ảnh hai thành viên dạo phố trên trang Instagram hơn 77 triệu người hâm mộ. Động thái này càng khiến người hâm mộ kỳ vọng về sự xuất hiện của hai cô nàng tại sự kiện Met Gala sắp diễn ra.

Tuy nhiên, ít phút sau, Rosé đăng tải story Instagram với nội dung "Bye NY. Until next time xx" (tạm dịch: Tạm biệt NY. Hẹn lần tới nha). Netizen tiếc nuối khi Rosé rời khỏi New York, khả năng lớn là sẽ không tham gia sự kiện thời trang đình đám nhất hành tinh Met Gala 2024. Hai "mảnh" khác của BLACKPINK là Jennie và Lisa hiện vẫn chưa có động thái tiếp theo.