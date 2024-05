Queen Of Tears: Kim Soo Hyun, Kim Ji Won khóc nhiều nhưng cảnh nào xúc động nhất?

HHT - Đúng như tên phim “Nữ Hoàng Nước Mắt”, Kim Soo Hyun và Kim Ji Won hầu như khóc trong mọi tập "Queen Of Tears" nhưng mỗi lần lại mang tới một cảm giác khác nhau cho khán giả. Vậy người xem cảm động nhất với cảnh khóc nào của hai người?

Nhiều người nói vui rằng Kim Ji Won thay đồ nhiều như thế nào trong Queen Of Tears cho xứng danh công chúa nhà tài phiệt thì Kim Soo Hyun cũng khóc nhiều tương đương, đúng như tên phim Hong Hae In là "nữ hoàng" thì Baek Hyun Woo là "nước mắt".

Hầu như tập phim nào, khán giả cũng thấy nhân vật của Kim Soo Hyun rơi lệ. Ở những tập đầu là cảm giác bức bối, ngột ngạt không thể giải tỏa khi phải sống trong không khí lạnh lùng ở nhà vợ, nên Hyun Woo khóc với bạn thân, khóc một mình trong xe.

Sau này, khi Hong Hae In phát bệnh, tình cảm giữa hai người ngày càng gắn bó thì Baek Hyun Woo lại càng khóc nhiều hơn vì thương vợ, vì lo lắng bất an trước tương lai không có Hong Hae In. Bản thân Hae In cũng không còn giữ vỏ bọc cứng rắn như trước kia mà cũng rơi lệ nhiều lần.

Vì Kim Soo Hyun cũng như Kim Ji Won khóc nhiều suốt phim nên netizen Hàn đã bình chọn ra cảnh khóc được mọi người yêu thích nhất. Có tới 69% trong tổng số hơn 18 nghìn người tham gia cuộc khảo sát cảm động nhất với cảnh Hyun Woo khóc nức nở khi tưởng Hae In mắc kẹt trong chiếc ô tô bị tai nạn, vừa khóc vừa lao vào đập cửa kính để kéo cô ra. Chẳng ngờ Hae In không ở trong chiếc xe đó và khi nhìn thấy vợ thoát nạn, Hyun Woo đã lao đến ôm chầm lấy cô.

Cảnh khóc ghi điểm tiếp theo là Hae In đi nhà thờ cầu nguyện, rằng cô chấp nhận chết đi khi vẫn nhớ được mọi ký ức. Hae In sợ nếu phẫu thuật thì cô sẽ quên hết quá khứ, kể cả Hyun Woo. Còn Hyun Woo thì khẳng định anh vẫn ở bên Hae In dù cô không nhận ra anh, và hai người đều bật khóc.

Cảnh khóc được yêu thích thứ ba là khi Hae In chuẩn bị phẫu thuật, cô đã rơi lệ, liên tục gọi tên Baek Hyun Woo với hy vọng sau khi tỉnh dậy, cô vẫn nhớ được tên chồng.