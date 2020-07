Chillies đại diện Việt Nam tham gia dự án cộng đồng về COVID-19 cùng Ailee, RAVI (VIXX)

Quảng cáo

Warner Music Group (WMG), gọi tắt là Warner Music là một trong ba công ty thu âm lớn nhất trên thế giới. Những cái tên đình đám thuộc quản lý của WMG như: Ed Sheeran, Bruno Mars, Dua Lipa,… Gần đây, Warner Music mở rộng sang thị trường Việt Nam với hai cái tên trong giới Indie về chung một nhà là Thái Vũ (hay còn gọi tắt Vũ.) và Chillies.

Mới đây, Warner Music Vietnam thông báo việc Chillies sẽ đại diện Việt Nam tham gia dự án cộng đồng. Dự án này mang tên ME ME WE do chính phủ Hàn Quốc phát động sẽ là dự án âm nhạc toàn cầu nhằm lan tỏa hy vọng và thông điệp yêu thương để vượt qua đợt dịch COVID-19. Lợi nhuận thu được từ dự án sẽ được gửi đến các quỹ ứng phó COVID-19 tại các quốc gia.

Thông báo của Warner Music Vietnam về việc Chillies là đại diện Việt Nam tham gia dự án cộng đồng về COVID-19 (Ảnh chụp màn hình)



Chillies ra mắt thị trường âm nhạc vào cuối năm 2018 với sản phẩm đầu tay Who? nói về app “mai mối” Tinder. Sau thành công đầu, nhóm hoạt động năng nổ và cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc thu hút lượng lớn người nghe nhạc như Và Thế là Hết, Vùng Ký Ức, Mascara,… Và mới đây là sản phẩm Cứ Chill Thôi kết hợp với Suni Hạ Linh và Rhymastic đạt được 10 triệu lượt xem trên Youtube, #10 Trending Youtube tại Việt Nam, #5 Top 50 Spotify Việt Nam,…

Chillies là sự kết hợp của chất “chill” - đặc sản của nghệ sĩ Indie và gia vị cay tạo chất riêng cuốn hút lượng lớn người yêu nhạc (Ảnh: FBNV)



Tiếp nối sự thành công, nhóm nhạc tiếp tục tham gia dự án cộng đồng, cụ thể là dự án khu vực châu Á mang tên ME ME WE. Dự án này có sự tham gia của nam rapper Ravi, nữ ca sĩ Ailee và nhóm nhạc NewKidd đến từ Hàn Quốc. Ngoài ra, dự án còn có sự tham gia của các nghệ sĩ: Rahmania Astrin (Indonesia), Aizat Amdan (Malaysia), PAAM (Thái Lan), Quest (Philippines).

Dự án có sự tham gia của nữ ca sĩ Ailee và nam rapper Ravi.

Ca khúc sẽ được sản xuất bởi MZMC - producer từng làm việc với EXO, Red Velvet, SHINee và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. MZMC được biết đến qua nhiều bản hit K-Pop như Ko Ko Bop, Tempo, Love Shot của EXO. Vì những hạn chế trong việc đi lại trong mùa dịch, các nghệ sĩ sẽ thu âm và ghi hình tại studio trong nước.

ME ME WE sẽ được phát hành vào cuối tháng Bảy này 31/7/2020 lúc 4:00 PM.

Ly Trần