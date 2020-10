Sau một thời gian vắng bóng, hot boy đa tài Khánh Juno trở lại và “lợi hại” hơn xưa

Quảng cáo

Ở thời điểm hiện tại, chàng trai trẻ đang thử sức trong nhiều vai trò như: Nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ, rapper, nhạc công, giảng dạy âm nhạc chuyên nghiệp...

Khánh Juno, tên thật là Phan Bảo Khánh không phải cái tên xa lạ với giới trẻ 8X, 9X khi là chủ nhân của rất nhiều sáng tác nổi tiếng những năm 2010 -2013 như: I love Vietnam, Khẽ, Lý tưởng sống, Cuộc chơi của Khánh...

Khi tên tuổi đang tạo được tiếng vang, Khánh Juno bất ngờ "ở ẩn" để tập trung cho việc học âm nhạc tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và sau đó là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hiện tại, ngoài việc trở lại showbiz thì Bảo Khánh còn tham gia giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Young Beat - The School of Music do ANH EM Records (nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Anh Quân..) cùng ca sĩ Mỹ Linh khởi xướng và được hưởng ứng bởi nhiều nghệ sĩ khác với mục đích tạo lập một không gian dung dưỡng và phát triển các nhạc sĩ và ca sĩ trẻ tuổi tài năng.

Chia sẻ với báo chí, Khánh Juno cho biết anh muốn góp phần nhỏ vào nền âm nhạc Việt Nam cũng như giúp phát triển các tài năng trẻ. Đây cũng là ước mơ từ nhỏ của anh.

Tháng 10 tới đây Khánh Juno sẽ tiếp tục cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc khác được đầu tư công phu và tâm huyết.

Minh Hải