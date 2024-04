Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc

HHT - Sau khi HYBE tuyên bố sẽ đâm đơn kiện, Min Hee Jin đưa ra tuyên bố tổ chức họp báo đột ngột vào chiều 25/4. Hơn 2 tiếng, CEO ADOR công khai đoạn tin nhắn với Bang Si Hyuk, cho rằng ông nhạo báng cô khi NewJeans lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Min Hee Jin cũng đưa ra nhiều phát ngôn gây sốc khác.

Tại buổi họp báo, Min Hee Jin nói rất nhiều và thậm chí là bật khóc vì cho rằng phía HYBE đang chạy truyền thông để định hướng dư luận, điều hướng những ý kiến tiêu cực về hành động của cô.

Ngay những phút đầu của buổi họp báo, Min Hee Jin công khai những đoạn tin nhắn của cô với chủ tịch HYBE - Bang Si Hyuk. Ông nhắn "Em vui lắm nhỉ" và cô cho rằng đây là cách ông chế nhạo cô sau khi NewJeans cùng ca khúc Ditto tiến vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Min Hee Jin bực tức cho rằng chủ tịch Bang không gửi lời chúc mừng khi NewJeans ra mắt, nhưng lại hỏi như thể là công lao của ông. "Tôi còn phải lên You Quiz On The Block để quảng bá cho NewJeans đây này", cô nói thêm. Knet cho rằng Min Hee Jin đã suy nghĩ quá phức tạp bởi tổng thể đoạn chat không có gì bất thường. Cách nói chuyện của Bang Si Hyuk xưa giờ vẫn vậy.

Min Hee Jin cho biết dịch COVID-19 đã làm xáo trộn nhiều kế hoạch. Việc GFRIEND tan rã dưới tay Source Music không liên quan tới cô. "Tôi nghĩ rất khó để tuyển thực tập sinh dưới tên công ty của GFRIEND vì nói thật nhóm đó không có danh tiếng", phát ngôn này của Min Hee Jin đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của fan K-Pop. Bởi rõ ràng, GFRIEND từng có thời hoàng kim với loạt hit đình đám, cũng nổi danh là nhóm nữ có vũ đạo đồng đều với độ khó cao bậc nhất K-Pop.

Min Hee Jin khẳng định 5 thành viên của NewJeans đồng ý gia nhập công ty là vì cái tên của cô, không phải do Source Music. Cô cũng không biết việc chiêu mộ Sakura và Kim Chaewon - cựu thành viên của IZ*ONE vào LE SSERAFIM.

Min Hee Jin đặt câu hỏi rằng vì sao cô lại phải lập một công ty do HYBE nắm cổ phần 100% trong khi cô mới là người chọn lựa thành viên và chỉ đạo sản xuất. Sau đó, cô tiếp tục trình chiếu một đoạn tin nhắn mà Bang Si Hyuk hỏi rằng cô "có thể đánh bại aespa vào tháng 12 không"?. Min Hee Jin cho biết đó chưa bao giờ là mục tiêu của mình: "Tôi từng nghĩ anh ta là người phóng khoáng nhưng bề ngoài và bên trong thì đúng là khác biệt".

Cô cho biết CEO của HYBE - Park Ji Won là người đã kích động và cướp công của cô. Min Hee Jin coi NewJeans như những đứa con của mình. Ngày nào bố mẹ 5 cô gái cũng hỏi thăm tình hình và cảm thấy tiếc cho cô. CEO ADOR rơi lệ khi nhắc tới các thành viên của NewJeans đã gọi điện và an ủi cô, Hyein còn khóc suốt 20 phút sau khi cáo buộc đoạt quyền nổ ra.

Min Hee Jin tuyên bố mình là nạn nhân của hợp đồng nô lệ. Cô cho biết mình chỉ đi tìm người bạn để hỏi ý kiến nhưng HYBE đã tố cô ngay là tìm tư vấn bên ngoài để "phản bội", chiếm quyền kiểm soát ADOR. CEO Min khẳng định dù không có HYBE thì cô vẫn làm tốt mọi việc.

Cô khẳng định một lần nữa ILLIT đã "đạo nhái" NewJeans và đó là cách HYBE làm để tiêu diệt "con gái" của cô. Ngoài ra, "dự án 1945" (lên kế hoạch ADOR tách khỏi HYBE) được Min Hee Jin khẳng định là do Phó giám đốc viết đùa trong lúc cô đang đau khổ. Các quỹ đầu tư Ả Rập cũng là bông đùa.

Sau khi họp báo của Min Hee Jin kết thúc, phía HYBE tuyên bố rất nhiều phát ngôn của CEO ADOR là sai sự thật đến nỗi khó có thể liệt kê hết. Tập đoàn đã chính thức đâm đơn kiện Min Hee Jin và phó giám đốc ADOR Shin Dong Hoon tội lạm dụng tín nhiệm đến Sở cảnh sát Yongsan.