Hiện tượng Choi San ATEEZ "đập ngực" siêu viral, Thơm Da LAB cũng đu trend

HHTO - Sau 2 tuần kể từ face cam của "BAD" tại sân khấu SBS Inkigayo gây sốt, Choi San (ATEEZ) vẫn đang náo loạn cõi mạng. Không dừng lại ở các video cover vũ đạo, San còn tạo nên "hội chứng thẫn thờ" với loạt nội dung si mê đến đờ đẫn từ netizen. Dàn sao Việt như Tóc Tiên, "Anh tài" Thái Lê Minh Hiếu, Thơm (Da LAB)... cũng rủ nhau "đu trend".

Video tổng hợp từ TikTok nghệ sĩ, acc @Keven S, @tunhyongg, @hoangphong.1402