Netizen xem đi xem lại vũ đạo của Choi San ATEEZ vẫn chưa biết cuốn chỗ nào

HHTO - ATEEZ đang có màn comeback hết sức ấn tượng với "BAD" khi cả phần nghe lẫn phần nhìn đều khiến fan "không thể ngồi yên". Đặc biệt, vũ đạo "bổ mắt" của Choi San ở đoạn kết ca khúc của đang là "điểm nóng" trên mạng xã hội.

Cuối tháng 6, ATEEZ chính thức trở lại đường đua K-Pop với mini album mới cùng ca khúc chủ đề BAD. Mang màu sắc nhạc Hip-Hop pha trộn với Trap và EDM, bài hát sở hữu tiết tấu dồn dập cùng phần bass mạnh, tạo cao trào cả về âm nhạc lẫn sân khấu.

Ít lâu sau khi phát hành, nhóm tiếp tục tung ra bản remix của BAD, mang đến trải nghiệm mới cho người nghe và giúp ca khúc tiếp tục duy trì sức hút trên các nền tảng nghe nhạc.

Những ngày gần đây, BAD phủ sóng mạnh mẽ hơn khi đoạn nhảy "dance break" của Choi San bất ngờ viral trên các nền tảng video ngắn. Chỉ vài giây xuất hiện ở phần cuối ca khúc, nam idol đã khiến hàng loạt video cắt từ fancam, relay dance hay sân khấu biểu diễn được chia sẻ rầm rộ.

Điều khiến đoạn dance break này gây sốt không chỉ nằm ở vũ đạo mà còn ở cách Choi San làm chủ sân khấu. Thần thái tự tin cùng nguồn năng lượng bùng nổ của nam idol khiến nhiều fan "mất bình tĩnh".

Đoạn video tổng hợp những phân cảnh dance break của Choi San.

Đôi mắt một mí cùng biểu cảm linh hoạt là một trong những "vũ khí" giúp nam thần tượng sinh năm 1999 trông nổi bật mỗi khi biểu diễn.

Một trong những outfit gây chú ý nhất của Choi San lần này là chiếc áo ba lỗ trắng ôm sát, giúp nam idol khoe vóc dáng săn chắc, làm nổi bật những động tác vũ đạo đầy uy lực.

Thực tế, đây không phải lần đầu Choi San trở thành tâm điểm nhờ khả năng trình diễn. Ở những đợt quảng bá trước, thành viên ATEEZ đã được đông đảo người hâm mộ nhắc đến như một trong những "quái vật sân khấu" của Gen 4. Không chỉ ghi dấu ấn với khán giả, Choi San còn nhiều lần nhận được lời khen từ các biên đạo và tiền bối trong ngành nhờ khả năng làm chủ sân khấu cùng cách truyền tải cảm xúc qua từng động tác.

Điểm đặc trưng trong phong cách của San là những động tác mạnh, dứt khoát và giàu năng lượng, đòi hỏi thể lực lẫn khả năng kiểm soát cơ thể tốt.

Hiện tại, các video về phần trình diễn của Choi San vẫn đều đặn thu về lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Từ fancam, clip cắt ngắn cho đến video reaction, vũ đạo "bổ mắt" của nam idol vẫn là một trong những chủ đề được cộng đồng K-Pop nhắc đến nhiều nhất sau màn comeback của ATEEZ.