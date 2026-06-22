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HIEUTHUHAI chốt thời gian - địa điểm tổ chức concert, SUNDAYs "manifest" điều này

Như Quỳnh

HHTO - Sau một ngày để fan "ngồi trên đống lửa", HIEUTHUHAI chính thức tung trailer của concert Mắt Nhắm Mắt Mở, đồng thời chốt luôn thời gian - địa điểm tổ chức.

Ngày 20/6, cộng đồng người hâm mộ HIEUTHUHAI - SUNDAYs "đứng ngồi không yên" khi nam rapper "quậy đục nước" mạng xã hội với loạt bài đăng giới thiệu về một công trình đang xây dựng tại Landmark 81 (TP.HCM) mang tên Mắt Nhắm Mắt Mở Concert. Cùng với đó, những bức ảnh HIEUTHUHAI check-in tại một số địa điểm như Nhà hát Hòa Bình, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn, Công viên bờ sông Sài Gòn trở thành "nguyên liệu" để netizen bàn tán xôn xao.

Đỉnh điểm, tối 21/6, công trình concert của HIEUTHUHAI bất ngờ bị tháo gỡ sau 2 ngày cuối tuần, khiến nhiều fan chưa kịp ghé thăm tiếc nuối. Dẫu vậy, khán giả lại cho rằng đây là "tín hiệu" HIEUTHUHAI chuẩn bị tung dự án "khủng" hơn để thay thế.

Đến trưa 22/6, trên fanpage, HIEUTHUHAI chính thức tung trailer kéo dài hơn 2 phút giới thiệu về dự án Mắt Nhắm Mắt Mở Concert. Bên cạnh đó, giọng ca Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói cũng chốt địa điểm diễn ra đêm nhạc là Nhà thi đấu Phú Thọ - TP.HCM, thời gian vào ngày 1/8/2026.

Với sự đầu tư chỉn chu cho màn "nhá hàng" concert những ngày qua, khán giả trân trọng, khâm phục tâm huyết của HIEUTHUHAI dành cho dự án: "Mở concert mà cũng làm trailer". Người hâm mộ cũng nhanh chóng bóc tách những thước phim tối giản, chỉ ghi lại cảnh theo chân HIEUTHUHAI khám phá bên trong Nhà thi đấu Phú Thọ. Với bối cảnh dàn dựng đơn sắc "có gì quay nấy", bao phủ bởi tông màu bạc, khán giả dự đoán đây là phong cách chủ đạo mà nam rapper sẽ thiết kế cho concert cá nhân sắp tới.

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Với kiến trúc của NTĐ Phú Thọ, fan dự đoán sân khấu sắp tới sẽ thiết kế 360 độ.

Ngoài ra, một bạn fan phân tích thêm: "Và trong video Hiếu đang leo lên, leo từ một góc khuất và hẹp, con đường để đi đến ngày hôm nay chưa bao giờ rộng lớn và dễ dàng với Hiếu, nhưng Hiếu làm được rồi. Hiếu đã leo lên và đặt chân đến một không gian rộng lớn bao quát hơn, nơi có Hiếu, có khán giả yêu âm nhạc của Hiếu".

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Mỗi khung hình xuất hiện trong trailer đều mang ẩn ý về hành trình hoạt động nghệ thuật của HIEUTHUHAI.

Trên mạng xã hội, khán giả đang háo hức chờ thời khắc cổng bán vé mở ra để cùng nhau sở hữu chiếc vé gặp mặt trong "Ngày hội tỷ phú". Bên cạnh đó, những thảo luận xoay quanh vấn đề NTĐ Phú Thọ có sức chứa khoảng 5.000 - 8.000 khán giả cũng thu hút sự quan tâm. Nhiều đánh giá quy mô dành cho sự kiện âm nhạc cá nhân đầu tiên của HIEUTHUHAI như vậy là hợp lý.

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Không gian tại địa điểm tổ chức concert trước khi được SUNDAYs lắp kín.

Mặt khác, một số ý kiến lo ngại rằng "nếu không có hai đêm khả năng không tranh nổi vé", đồng thời manifest nam rapper sẽ mang Mắt Nhắm Mắt Mở Concert đổ bộ Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.

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Như Quỳnh
#HIEUTHUHAI #concert Mắt Nhắm Mắt Mở #nhà thi đấu Phú Thọ #concert hieuthuhai #hieuthuhai concert #hieuthuhai mắt nhắm mắt mở

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