HIEUTHUHAI nhận đãi ngộ đặc biệt: Là nghệ sĩ Việt duy nhất đến Pháp cùng Louis Vuitton

HHT - HIEUTHUHAI vừa đăng tải tấm thiệp mời từ nhà mốt Louis Vuitton, trở thành nghệ sĩ người Việt duy nhất tham dự sự kiện thời trang tại Pháp. Trước đó, HIEUTHUHAI cũng từng là "ngoại lệ" của thương hiệu thời trang xa xỉ này.

Trưa 19/6, trên Story cá nhân, rapper HIEUTHUHAI chia sẻ tấm thiệp mời được thiết kế đơn giản nhưng sang trọng từ nhà mốt nổi tiếng Louis Vuitton. Tấm thiệp gửi đến HIEUTHUHAI có nội dung: From Vietnam to Paris, we are thrilled to have you joining us for this special moment, tái bút: Your friend at Louis Vuitton. (Tạm dịch: Từ Việt Nam đến Paris, chúng tôi rất vui mừng khi có bạn tham gia cùng chúng tôi trong khoảnh khắc đặc biệt này - Người bạn của bạn tại Louis Vuitton).

Trước lời mời từ thương hiệu, giọng rap Không Thể Say xác nhận sẽ tham gia sự kiện, hẹn gặp "người bạn" tại Paris, Pháp.

Trước đó, nhà mốt nổi tiếng chia sẻ, ngày 24/6 dự kiến sẽ diễn ra show diễn Louis Vuitton Men's Spring-Summer 2026 trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Đặc biệt, trong dịp này, HIEUTHUHAI là nghệ sĩ Việt duy nhất được Louis Vuitton "chọn mặt gửi vàng", mời đến Paris.

Hơn một năm qua, HIEUTHUHAI gặt hái nhiều thành công ở lĩnh vực âm nhạc khi sở hữu loạt hit tại Anh Trai "Say Hi" và trở thành Quán quân của chương trình. Nam rapper sinh năm 1999 là "gương mặt vàng trong làng thời trang", thường xuyên tham dự các sự kiện ra mắt BST hay triển lãm của Louis Vuitton.

HIEUTHUHAI chăm chỉ lăng xê các thiết kế đến từ thương hiệu thời trang xa xỉ của Pháp. Anh từng là nam nghệ sĩ Việt đầu tiên mặc thiết kế thuộc BST đầu tay của Pharrell Williams, xuất hiện trên bìa ELLE MAN ấn phẩm tháng 1/2024.

HIEUTHUHAI ưu tiên diện những thiết kế thịnh hành, mới nhất của thương hiệu Louis Vuitton khi lên sóng tại Rap Việt mùa 4 với vai trò Giám khảo khách mời. Trong MV Nước Mắt Cá Sấu, HIEUTHUHAI cũng nhận được đãi ngộ hấp dẫn từ nhà mốt, lên hình với nhiều trang phục, phụ kiện trang sức đắt đỏ.

Với mối quan hệ ngày càng thân thiết, bền chặt của HIEUTHUHAI và Louis Vuitton, người hâm mộ đặt "ngôi sao hy vọng" nam rapper có thể sớm được thăng hạng, trở thành Friend of House (Bạn thân thương hiệu) đầu tiên của nhà mốt tại Việt Nam.