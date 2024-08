HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD - dàn sao cung Thiên Bình "đổ bộ" Anh Trai Say Hi

HHT - Là những cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả khi tham gia "Anh Trai Say Hi", những chàng trai với nét tính cách đặc trưng của Thiên Bình sẽ khiến bạn "u mê" bởi chính tài năng của mình.

HIEUTHUHAI (28/9/1999)

Nam rapper HIEUTHUHAI có tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh ngày 28/9/1999, thuộc cung Thiên Bình (Libra). Được sao Kim soi chiếu, anh chàng thừa hưởng sự kiên định và tính chủ động đặc trưng của nguyên tố Khí.

Chòm sao này cũng thường trở thành trung tâm của sự chú ý, HIEUTHUHAI từng rap: "Trước giờ không cần center, nơi nào anh đứng tự dưng thành spotlight". Chàng rapper được ví là quân át chủ bài của Anh Trai "Say Hi" bởi sự đa tài, ngoại hình điển trai cùng thái độ làm việc văn minh, cầu tiến.

WEAN LE (7/10/1998)

WEAN LE (Lê Thượng Long) sinh ngày 7/10/1998, trở thành tâm điểm được khán giả trẻ chú ý nhờ tham gia Anh Trai "Say Hi". Thuộc chòm sao Thiên Bình thích công bằng, giỏi ngoại giao và yêu cái đẹp, anh chàng được biết đến với hình ảnh một rapper tài năng có tư duy âm nhạc mới mẻ và khả năng trình diễn đầy sức hút. Bên cạnh đó, WEAN LE còn khiến cộng đồng fan trên Instagram "điên đảo" với phong cách độc đáo, trở thành một fashionista ấn tượng.

Anh Tú Atus (3/10/1993)

Anh Tú Atus (3/10/1993) cũng là nhân tố thuộc nguyên tố Khí. Với Mộc Tinh Thiên Bình, anh sở hữu sự điềm tĩnh, thành thật và khiếu nghệ sĩ sáng tạo, bay bổng. Vốn dĩ nổi tiếng là người hài hước, song trong Anh Trai "Say Hi", Atus còn cho thấy khả năng dẫn dắt đội với chiến thuật khéo léo.

Không những thế, Thiên Bình còn là người ham học hỏi và đam mê trải nghiệm. "Đối với Tú, lý do để nhận lời tham gia chương trình Anh Trai 'Say Hi' đầu tiên là về âm nhạc. Vì sau khoảng thời gian dài đóng phim, Tú muốn trau dồi, học hỏi và cập nhật những thứ mới nhất về âm nhạc" - Anh Tú chia sẻ.

Quang Hùng MasterD (7/10/1997)

Nhắc tới Thiên Bình, không thể bỏ qua Quang Hùng MasterD (sinh ngày 7/10/1997) với tính cách thân thiện, cân bằng và điềm tĩnh. Với vibe "bạn trai nhà bên" thanh lịch cùng gu âm nhạc trendy, chàng trai nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả, đặc biệt là "hậu phương" FC Muzik tại Thái. Quang Hùng cũng thể hiện tài năng của mình qua bản phối mới và nhận được lời khen ngợi từ "đàn anh" Công Dương: "Bài Hào Quang sau khi Hùng viết lại nó hay lắm luôn, Dương thích hơn 100 lần ý".

Đức Phúc (15/10/1996)

Đức Phúc (15/10/1996) là anh trai tiếp theo mang dáng dấp của một Thiên Bình thực thụ. Xét dưới góc độ chiêm tinh, những nam Thiên Bình thường có tính cách luôn vui tươi, hồn nhiên, cứ thích gì nói đó nhưng vẫn chiếm được cảm tình của người đối diện. Chính điều này đã khiến các người sinh ra dưới chòm sao Thiên Bình rất giỏi trong mảng ngoại giao, đặc biệt là tạo sự chú ý cho những người xung quanh. Erik tâm sự: "Anh Phúc sống tình cảm, thích chăm sóc người khác, cố gắng dành những điều tốt nhất cho mọi người".

Erik (13/10/1997)

Cũng chịu ảnh hưởng của chòm sao Thiên Bình, tuy nhiên tính cách Erik lại trầm tĩnh và có phần trưởng thành hơn Đức Phúc. Netizen còn có thể cảm nhận ở Erik lúc nào cũng sẵn sàng "cháy" vì đam mê, hết mình và chỉn chu trong từng sản phẩm âm nhạc.

Erik là đội trưởng được 20 Anh trai bỏ phiếu bình chọn cao nhất trong những tập phát sóng đầu tiên của chương trình. Erik từng chia sẻ: “Nếu em có cơ hội được làm nhóm trưởng thì những anh trai trong đội của em sẽ ở vị trí Top 1, khi mọi người vào đội của em, em sẵn sàng bán hết tất cả những gì em có như tài sản nhà cửa, xe cộ để đem đến những thứ tốt nhất cho mọi người”.