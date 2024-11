HIEUTHUHAI tiết lộ về cuộc gọi từ "ai đó" lúc nửa đêm, Karik "đỏ mặt" nhắc đến Miu Lê

HHT - Ngay sau khi vé bán sớm concert ATSH D-3 "cháy hàng", ban tổ chức quyết định "quay xe" mở bán vé chính thức sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, cuộc chiến săn vé không chỉ là chuyện của fan "Say Hi", mà còn có sự góp mặt của một bộ phận "Gai Con" khiến tình hình thêm căng thẳng.

HHT - Phe vé lộng quyền khiến giá vé concert "Anh Trai Say Hi" D-3 tại Hà Nội tăng vọt. Người hâm mộ gặp khó khăn khi phải cạnh tranh với các tay buôn vé để sở hữu vé, kêu gọi nhau “tẩy chay” mua vé bán lại và đề xuất giải pháp cho ban tổ chức.

HHT - HIEUTHUHAI vừa ra mắt sản phẩm mới mang tên "Trình" nhưng không đầu tư quảng bá rầm rộ. Dẫu vậy, các anh em trong dàn "Say Hi" thì "say NO", quyết mang truyền thông về cho "đội trưởng Trần".