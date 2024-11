Hoa hậu Bảo Ngọc tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu lần thứ 29 của LHQ

HHT - Hoa hậu Bảo Ngọc đã có mặt tại Baku, Azerbaijan để tham dự chuỗi hoạt động về ứng phó biến đổi khí hậu thuộc phạm vi Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 29.

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có mặt tại Baku, Azerbaijan trong chuỗi sự kiện từ ngày 11 - 20/11 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 29 (COP 29), một trong những sự kiện quan trọng nhất trên thế giới về biến đổi khí hậu.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao... Bên cạnh đó, còn có nhiều lãnh đạo, đại diện đến từ hơn 198 quốc gia và Liên minh châu Âu cùng với hơn 65.000 đại biểu thanh niên, với mục tiêu đạt được những thỏa thuận quan trọng nhằm ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Là nhà sáng lập Gen Zero - Thanh niên Vì Phát triển Bền vững (Gen Zero - Youth For Sustainability) và là đại diện Mạng lưới thanh niên hành động vì khí hậu - YNet Việt Nam (tổ chức Sự kiện ASEAN Youth Empowerment for Transformative Climate Resilience - Trao quyền cho Thanh niên ASEAN để Chống chịu với Biến đổi Khí hậu), Hoa hậu Bảo Ngọc tham gia với vai trò đặc biệt tại sự kiện này.

Ngày đầu tiên tại COP 29, Bảo Ngọc tham dự sự kiện tại GORD Pavilion, Blue Zone với chủ đề ASEAN Youth Empowerment for Transformative Climate Resilience, do chính YNet và Gen Zero đồng tổ chức. Đây là cơ hội để Bảo Ngọc cùng các bạn trẻ từ khu vực Đông Nam Á trao đổi, thảo luận và chia sẻ những sáng kiến, giải pháp sáng tạo nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngoài buổi đàm phán, ngày 13/11, Hoa hậu Bảo Ngọc tham gia Extreme Hangout - nơi mang lại những cơ hội hợp tác và cam kết giữa các tổ chức với chủ đề Mekong: Turning Vulnerabilities to Opportunities (tạm dịch: Mekong: Từ yếu điểm thành cơ hội). Tại đây, Bảo Ngọc đã nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa các vấn đề môi trường ở cấp địa phương và toàn cầu.

Tại diễn đàn quốc tế UN Youth Traveling Green: Empowering Local Communities through Sustainable Tourism (Thanh niên Liên Hợp Quốc Du lịch Xanh: Trao quyền cho Cộng đồng Địa phương thông qua Du lịch Bền vững) do Bộ Du lịch Brazil tổ chức, các chuyên gia du lịch hàng đầu thế giới đã cùng nhau thảo luận và chia sẻ giải pháp cho tương lai của du lịch bền vững. Đại diện Việt Nam, Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc, đã mang đến những góc nhìn sâu sắc về tiềm năng phát triển du lịch bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhấn mạnh việc bảo tồn và khai thác văn hóa bản địa.

Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 29 (COP 29) không chỉ là nơi để các quốc gia đàm phán, mà còn là diễn đàn để thanh niên ASEAN như Hoa hậu Bảo Ngọc và tổ chức Gen Zero thể hiện ý chí và quyết tâm hành động vì một hành tinh xanh, bền vững trước nguy cơ diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu.