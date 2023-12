Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 công bố Top 10 thí sinh được khán giả yêu thích nhất

HHT - Với format “Mỗi khán giả là một giám khảo”, trước thềm Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2023, BTC tung bảng điểm quy đổi từ bình chọn của khán giả dành cho Top 38 thí sinh. Top 10 gồm những gương mặt nào?

Ban tổ chức Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023 chính thức công bố bảng điểm quy đổi từ bình chọn của khán giả tính đến 18 giờ ngày 24/12/2023. Với format hoàn toàn mới Mỗi khán giả là một giám khảo, ngoài số điểm đánh giá từ Hội đồng Ban giám khảo chính thức trong suốt quá trình thi, thì điểm bình chọn sẽ được tích lũy từ đầu cuộc thi và được quy đổi thành cột điểm riêng.

Tổng lượt bình chọn của các thí sinh sẽ được tích lũy vào điểm chung cuộc để chọn ra Top 16 - Top 10 - Top 5 - Top 2 trong đêm Chung kết Miss Cosmo Vietnam 2023. Bảng điểm chính thức này đồng nghĩa với việc phần bình chọn trong năm nay không chỉ dừng lại ở Top 16 chung cuộc và giúp thí sinh chiến thắng giải thưởng Người đẹp được yêu thích nhất, mà còn giúp tất cả các thí sinh tiến sâu hơn đến với ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay.

1. Vũ Thúy Quỳnh (SBD 696) đến từ Điện Biên

Người đẹp sinh năm 1998, cao 1m74, số đo hình thể 84-63-94 cm. Thúy Quỳnh nổi bật với loạt thành tích thi sắc đẹp: Người đẹp Ảnh - Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, Top 12 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Giải Siêu mẫu Phong cách cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2018, thành viên team HLV Hương Giang tại The New Mentor 2023.

2. Huỳnh Đào Diễm Trinh (SBD 086) đến từ Long An

Diễm Trinh sinh năm 1998, cao 1m78, số đo hình thể 83-64-91 cm. Người đẹp là Hoa khôi Sông Vàm 2022, từng giành giải phụ Người đẹp Thời trang và lọt Top 10 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021. Diễm Trinh hiện nằm trong Top 15 Best Catwalk Award và Top 10 Người đẹp Thời trang của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

3. Cao Thị Thiên Trang (SBD 789) đến từ TP.HCM

Thiên Trang sinh năm 1993, cao 1m76, số đo hình thể 86-67-97 cm. Thiên Trang từng đạt danh hiệu Á quân 2 Vietnam's Next Top Model 2012 và lọt Top 5 chung cuộc Vietnam's Next Top Model 2017 All Stars. Người đẹp hiện trong Top 10 Người đẹp Thời trang của cuộc thi năm nay.

4. Lê Đàm Hồng Thọ (SBD 777) đến từ Phú Yên

Người đẹp sinh năm 2003, cao 1m72, số đo hình thể 84-66-101 cm, Hồng Thọ là gương mặt mới của các cuộc thi sắc đẹp.

5. Lê Thị Tuyết Nhi (SBD 692) đến từ Bình Phước

Tuyết Nhi sinh năm 2001, cao 1m72, số đo hình thể 86-59-92 cm, từng lọt vào Chung kết Miss Grand Vietnam 2023, cô cũng giành giải Người đẹp Thể thao và danh hiệu Hoa khôi cuộc thi Nét đẹp Sinh viên Công nghiệp.

6. Bùi Thị Thanh Thủy (SBD 288) đến từ Phú Yên

Người đẹp sinh năm 1997, cao 1m68, số đo hình thể 79-61-89 cm. Thanh Thủy từng lọt Top 30 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 cùng giải phụ Người đẹp Tài năng, Top 41 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng giải phụ Người đẹp Tài năng, Top 15 Miss Grand Vietnam 2023.

7. Kiều Thị Thúy Hằng (SBD 757) đến từ Hà Nội

Người đẹp sinh năm 2000, cao 1m77, số đo hình thể: 81-61-93 cm. Thúy Hằng từng lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Á hậu 1 Hoa hậu Sinh thái Việt Nam 2022. Hiện tại, Thúy Hằng lọt Top 10 Người đẹp Thời trang, Top 10 Người đẹp Tài năng và Top 15 Best Catwalk Award của cuộc thi năm nay.

8. Nguyễn Thanh Thanh (SBD 088) đến từ Trà Vinh

Người đẹp sinh năm 1999 cao 1m70, số đo hình thể 80-62-91 cm. Thanh Thanh là Á khôi 1 Hoa khôi Sông Vàm 2022 và giành thêm giải phụ Người đẹp Thời trang của cuộc thi này.

9. Quách Thị Lệ (SBD 475) đến từ Thanh Hoá

Người đẹp sinh năm 1999 cao 1m69, số đo hình thể 88-64-90 cm. Quách Thị Lệ là gương mặt mới của các cuộc thi sắc đẹp.

10. Huỳnh Thị Cẩm Tiên (SBD 793) đến từ An Giang

Cẩm Tiên sinh năm 1993, sở hữu chiều cao 1m66, số đo hình thể 100-71-105 cm. Cẩm Tiên là thí sinh mang hai dòng máu Việt và Cameroon, từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cô vào Top 45 chung cuộc và nhận giải Người đẹp Thể thao.