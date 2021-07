Hoa hậu Lương Thùy Linh khiến fan “đứng hình mất 5 giây” với loạt ảnh khoe vai trần

HHT - Lâu rồi mới thấy Hoa hậu Lương Thùy Linh khoe loạt ảnh chụp xinh đẹp dịu dàng thế này. Cô khiến người hâm mộ gần như “đứng hình mất 5 giây” vì nhan sắc quyến rũ.

Thời gian này, mọi hoạt động của giới thời trang cũng như showbiz đều ngừng lại. Thay vào đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng các Hoa - Á hậu Việt rất tích cực trong việc tham gia vào các hoạt động từ thiện, hỗ trợ phòng chống dịch.

Ngoài các chương trình thiện nguyện, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng nghiêm túc tuân thủ quy định giãn cách để phòng dịch, cô hạn chế ra ngoài. Tuy vậy dù ở nhà, nàng hậu cũng vẫn có những bộ ảnh vô cùng xinh đẹp.

Loạt ảnh mới của Lương Thuỳ Linh khiến netizen khá bất ngờ, cô diện váy hai dây xoè khá đơn giản, thoải mái tạo dáng ngồi cạnh tủ gỗ.

Là người đẹp có trình độ tiếng Anh cực tốt, Hoa hậu Lương Thùy Linh khiến netizen cực kỳ tâm đắc với caption đi kèm loạt ảnh: “We should love, not fall in love. Because everything that falls, gets broken.” (tạm dịch: Chúng ta nên yêu thương, chứ đừng rơi vào lưới tình. Vì tất cả những gì rơi, đều bị vỡ.)

Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng được công bố là một trong những giám khảo quyền lực của Miss World Vietnam 2021. Cô cũng là một trong số những Hoa hậu hiếm hoi được đảm nhận vị trí này ngay trong thời gian đương nhiệm.

JEANIE