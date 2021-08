Hoa hậu Lương Thùy Linh khoe bộ ảnh chụp tại nhà, lộng lẫy như công chúa đón tuổi 21

HHT - Mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh khoe lên trang cá nhân bộ ảnh cô mặc váy hồng xinh đẹp như công chúa, với caption đón sinh nhật một mình tại nhà. Thiết kế giúp khoe trọn đôi chân cực phẩm 1m22 của nàng hậu.

Đây có lẽ là một dịp sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Lương Thùy Linh. Thời gian này, mọi hoạt động của giới thời trang cũng như showbiz đều ngừng lại để thực hiện giãn cách xã cách. Thay vào đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng các Hoa - Á hậu đang tích cực trong việc tham gia vào các hoạt động từ thiện, hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Ngoài các chương trình thiện nguyện, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng nghiêm túc tuân thủ quy định giãn cách để phòng dịch. Tuy vậy dù ở nhà, thỉnh thoảng nàng hậu vẫn có những bộ ảnh vô cùng xinh đẹp.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 21, Hoa hậu Lương Thùy Linh khoác lên mình bộ váy hồng xếp tầng với phần chân váy khá dài và rất bồng bềnh, phong cách high-low khoe trọn đôi chân dài cực phẩm 1m22. Cô được khen xinh đẹp như một nàng công chúa.

Lương Thùy Linh up ảnh kèm dòng caption “nghe mà thương”, khiến netizen không ngừng thả tim và gửi lời chúc mừng tới nàng hậu:

“Happy birthday to me, twenty something rùi trời. Tui vẫn nghĩ tui mãi tuổi 18 mọi người ạ! Dịch dã buồn quá nên tự have fun ở nhà vậy!

Cảm ơn anh Hoàng đã gửi em chiếc váy xinh để em có 1 chiếc sinh nhật 1 mình mà vẫn fabulous.”

Đăng quang 2 năm, Lương Thuỳ Linh trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn lớn với vai trò vedette, first face. Trước khi trở thành Giám đốc một thương hiệu thời trang, nàng hậu cũng từng là Giám đốc phát triển dự án của một tập đoàn bất động sản. Cách đây không lâu, cô khiến công chúng bất ngờ và ngưỡng mộ khi tậu căn penthouse tại Hà Nội.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng được công bố là một trong những giám khảo quyền lực của Miss World Vietnam 2021. Cô cũng là một trong số những Hoa hậu hiếm hoi được đảm nhận vị trí này ngay trong thời gian đương nhiệm.